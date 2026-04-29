Cuatro concursantes se clasifican para disputar el juego de líder. ¡Descubre sus nombres!

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Llega el momento de la noche de enfrentar a los supervivientes al clásico y complicado 'Banquetazo' para descubrir a los clasificados del juego de líder del próximo jueves en la gala de 'Supervivientes'.

Frente a ellos se encuentra una deliciosa hamburguesa con patatas y el reto consiste en que se acerquen lo máximo al peso que María Lamela les indique, siendo los dos que más lo consigan los que obtengan la plaza para pelear por el liderazgo de su playa.

Al descubrir el manjar, 'Playa Victoria' se lleva las manos a la cabeza, dejando ver a la audiencia lo difícil que será para ellos cortarse para hacerse con el título de prelíder: "Esto es un suplicio".

El peso inicial de la comida, con plato incluido, es de 900 gramos. Los supervivientes deberán quedarse cerca de los 805 gramos y lo deberán hacer en una cuenta atrás de cinco minutos.

Cada uno tiene su técnica: algunos optan por preferir la hamburguesa completa, mientras que otros resisten a la tentación peleando así por ser el ganador del juego.

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Finalmente, el tiempo termina y María Lamela va pesando uno por uno los platos de los concursantes siendo uno de ellos la persona que se ha quedado a tan solo 80 gramos. La otra plaza está entre Nagore y Almudena, con solo 20 gramos de diferencia entre una y otra. Si quieres saber el nombre de los clasificados, ¡no dudes en darle play al video!

El turno de 'Playa Derrota'

Tras darle las correspondientes explicaciones y comentarles que el peso al que se deben acercar es de 795 gramos, llega el turno de 'Playa Derrota'.

Al igual que sus compañeros de la otra playa, cada uno opta por seguir su propia estrategia decidiendo de esta manera si prefieren ser líder o, por el contrario, prefieren comérsela.

Una vez pesados los platos, María Lamela desvela los nombres de los dos prelíderes, de los cuales uno de ellos se ha quedado a tan solo 15 gramos del peso exacto que pedían. El otro clasificado está entre Borja y Darío: ¡Dale play!

¿Comerse la hamburguesa o aproximar el peso? Los colaboradores opinan