MEJORES MOMENTOS La salvación, un complicado reto y una bronca monumental: lo mejor de 'SV. Tierra de Nadie, en video

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Si quieres volver a ver todos los 'momentazos' de la gala de 'Supervivientes. Tierra de Nadie', aquí los encontrarás recopilados. Desde el avistamiento de un tiburón que ha desatado el terror en la playa, hasta un enfrentamiento con Nagore Robles que ha "ofendido" a Alba Paul. Además, podrás disfrutar del clásico reto del 'Banquetazo' en el que los supervivientes se han tenido que enfrentar al hambre para disputarse el juego de líder. Sin olvidar el nombre del salvado que se libra de la expulsión del jueves. ¡No te los pierdas!