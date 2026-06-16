Patricia Fernández 16 JUN 2026 - 00:43h.

David e Irini entran en el reencuentro de Atamán y Leila y no falta la tensión entre los cuatro

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11 años de relación entre Leila y Atamán se rompían en 'La isla de las tentaciones 10', él decidía marcharse, pero ella hacer caso a lo que había comenzado a sentir por David y empezar algo con él fuera. Y así se separaban en una hoguera final en la que las lágrimas y todo lo vivido juntos desde su adolescencia salía a flote, tanto era así que la propia Sandra Barneda no podía evitar las lágrimas y ahora llegaba el momento en este reencuentro tres meses después de que la expareja se reencontrarse.

Atamán entraba nervioso a este encuentro en el que primero iba a hablar a solas con Sandra Barneda, todo mientras Leila observaba desde 'la sala de visionado', y se sinceraba: "No sé qué Leila me voy a encontrar, todo lo que ha pasado me hace dudar si he perdido estos 11 años. Nunca hubiera imaginado llegar a esta situación, confiaba mucho en ella". El que cree que ella entró en 'La isla de las tentaciones 10' sin estar enamorado de él.

Él relataba lo que pasó al apagarse la hoguera: "Volvimos juntos a Canarias, nos echamos muchas cosas en cara, más por mi parte. Tocó el momento de separarnos y me pidió un beso de despedida y yo le digo que no. También tengo orgullo". Y cómo dejó la vida que tenía con ella: "Yo dejo todo, yo me voy, ella se queda con la casa y con el perro. Tenía claro que no le iba a pedir nada"- Además, de cómo reaccionó su familia al contarle lo ocurrido, momento en el que se rompía por completo: "La veía como a su familia también, la cara de mi abuela fue un poema. Le dije que me había fallado y me había dejado por otro, sobre todo le pedí que no la juzgaran".

Atamán confesaba a Sandra Barneda que no está bien y está luchando por seguir adelante, pero tiene claro "que no le va a reprochar más amor", aunque no ha sido nada fácil para él todo lo que está pasando. Lo que hacía que Leila reaccionase desde la sala de visionado: "No podemos ser amigos, pensaba que ya estaba bien".

Tras esto Atamán y Leila se intercambiaban los papeles, él se iba a la sala donde iba a poder ver lo que tenía que decirle Leila a Sandra Barneda. La canaria confesaba cómo se sintió en República Dominicana, lo que le pasó por Atamán o lo que se encendió con David en 'Villa deseo'. Palabras que no le gustaban a su expareja, tanto era así que Atamán irrumpía en el salón mientras ella se seguía explicando y lo hacía aplaudiendo: "¿Dónde sale la película que te estás montando? No valoras a la gente que te quiere, me tiraste por el piso. No sabes querer".

"Tienes dependencia por mí, eso no es amor", respondía ella y él estallaba enfadado marchándose al jardín: "No sé para qué vine a este programa, qué hipócrita es". Mientras Leila, llorando le explicaba a Sandra Barneda que ha intentado hablar con él, pero "es imposible".

En este momento, Sandra Barneda salía a buscarle y Leila iba detrás de la presentadora: "Estoy siendo muy sincera, te lo dije cuando salimos de la isla. Yo también te he querido más que a nada". Lo que provocaba un cruce de reproches y gritos entre ellos: "Tiraste 11 años a la basura, ojalá me hubieras querido como yo a ti".

"Necesito que te calmes, que la escuches y que vuelvas", le pedía Sandra Barneda, que le dejaba calmándose y muy enfadado al escuchar de Leila que no estaba enamorada de él antes de entrar a 'La isla de las tentaciones 10': "Él se dio cuenta que estaba más enamorado de lo que pensaba y yo que no lo estaba. No he matado a nadie". Momento en el que Atamán volvía a entrar y Leila contaba cómo vivió ella la vuelta a Canarias con la que ya era su expareja: "Yo le pedí perdón, pero no tuve deseos de besarle otra vez".

David y Leila ya son novios

Otro tenso momento se vivía al hablar de David. Leila dejaba claro que no está enamorada de él, pero sí ilusionada: "Nos volvimos a ver al día siguiente, me cojo un avión y me voy a Madrid con él. No ha cambiado nada, incluso estamos mejor". Y cuando el que era tentador en 'La isla de las tentaciones 10' entraba saludaba de una manera cariñosa a Leila, con "un beso en la mejilla", lo que aseguraba que era por respeto a Atamán, algo que no le gustaba al canario: "¿Ahora me lo tienes?" Como tampoco le gustaba cuando David aseguraba ya quiere a Leila: "Cuando salga la película que me llamen para ir a verla". Y era aquí cuando David le revelaba que él y Leila ya son novios.

Además, Leila confesaba que se encontró con Atamán de fiesta: "Intentó besarme y le dije que se lo iba a contar a David". Y el canario aseguraba que no lo había hecho para hacer daño: "Estábamos cómodos". Algo que David aseguraba que entendía: "Yo pensaba que podrían liarse después de tanto tiempo". Pero esto no llegó a suceder.

Irini asegura que Leila ha sido infiel a Atamán en su relación

En medio de esto, entraba Irini a este reencuentro y nada más entrar tenía un tenso cruce de reproches con Leila: "Todavía no entiendo qué pintas aquí". Y era aquí cuando la tentadora apuntaba contra ella: "Todo el mundo en Canarias sabe que le ha sido infiel a Atamán, de la persona que me lo dijo yo me fio". Pero Leila dejaba claro que no había sucedido nunca cuando estaban juntos y Atamán reaccionaba: "Para mí no es verdad".

Y era aquí cuando Atamán e Irini contaban que se han vuelto encontrar fuera en dos ocasiones y que en ambas "se han liado", aunque no han tenido nada más, como bien afirmaba el participante de 'La isla de las tentaciones', "no está preparado para tener una relación".

Y cuando Atamán se marchaba de este reencuentro, Leila se enfadaba al ver que se marchaba sin darle un abrazo: "Ya paso, se acabó".