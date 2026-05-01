Ana Carrillo 01 MAY 2026 - 13:05h.

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Luis, Atamán, Álex, Lucas, Christian y José han sido los invitados del segundo 'Debate de las Tentaciones' tras la presencia de Julia, Leila, Ainhoa, Yuli, Mar y Nerea en el primero - ambos programas, así como todos los episodios emitidos en televisión hasta el momento de 'La isla de las tentaciones 10', están disponibles de forma gratuita en Mediaset Infinity.

El primero en explicarse ha sido Luis, que ha abordado las críticas de los colaboradores por su actitud con Julia en su hoguera de confrontación, en la que ambos decidieron volver a sus villas para continuar con la experiencia. Anita Williams se ha confesado sorprendida por verlo enfadado con la alicantina en ese reencuentro y Naomi Asensi le ha dicho que no mostró la suficiente empatía.

Luis ha hecho autocrítica y ha confesado que reconoce que no debería haber llegado tan enfadado a la hoguera de confrontación que le pidió Julia. Pero Sandra Barneda ha incidido en otra cuestión y es que él nunca aclaró en el programa a qué se refería la amiga de Ainhoa cuando decía que habían hecho un acuerdo sobre lo que podían hacer en las villas.

El modelo ha explicado que su pacto era no tener ninguna tentación más de allá de no realizar determinados juegos, pero que él no sabía que finalmente la experiencia le iba a sorprender y que encontraría en Nieves su tentación. Tienes sus declaraciones al completo en el vídeo que encabeza el artículo, ¡dale al play!