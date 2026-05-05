Avance | La decisión final de Álex y Ainhoa y los primeros momentos de la nueva pareja

¡Aquí tienes el adelanto del próximo programa de 'La isla de las tentaciones 10'!

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En el próximo programa de 'La isla de las tentaciones', Sandra Barneda les hace la gran pregunta a Álex y Ainhoa: ¿Cómo querrán abandonar República Dominicana tras su hoguera, juntos, solos o con un nuevo amor?.

Mientras, en 'Villa Deseo' ven a la lejanía a una nueva chica que no parece ser Ainhoa acercarse hasta la casa, si no la nueva pareja en llegar al programa. Por otra parte, ni Atamán, ni Mar pueden dejar de pensar en lo que han hecho sus parejas en sus respectivas villas.

Además, Sandra Barneda anuncia la llegada de consecuencias para uno de los chicos de 'Villa Montaña'. Todo esto y mucho más en un programa cargado de alarmas: "A alguno ya se le fue la pinza".