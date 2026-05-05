Álex no aguanta y entra en la hoguera ante la evidente sorpresa de Ainhoa para pedirle explicaciones

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Sandra Barneda se encontraba hablando con Ainhoa en la hoguera, reflexionando sobre el motivo por el que había decidido venir con su pareja a 'La isla de las tentaciones' y cómo se encontraba en ese momento.

Todo parecía estar muy tranquilo hasta que aparece repentinamente ante ellas Álex ante la incredulidad de su pareja: "Lo siento, Sandra. Necesito hablar con Ainhoa".

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Mirándole a los ojos, le reprocha su actitud mientras se lanza a sus brazos desconsolado: "No me puedes hacer esto, amor. Veníamos aquí por una cosa y mira lo que me has hecho".

Y aunque ella trata de convencerle de que todo está bien y que nada es lo que parece, nada hace que Álex entre en razón: "Llevo un día sin comer y sin dormir". Hasta que finalmente Sandra les pide que se sienten para que su pareja le comunique todo lo que está sintiendo. "Te está fallando la cabeza, mi amor. Por favor", le pide Ainhoa al ver que le quitaba la mano.

El motivo que ha llevado a este estado a Álex fueron las imágenes que les mostró Sandra Barneda a las solteras, una información que se cree fielmente su pareja porque las escuchó desde la habitación y que le llevaron a tomar la decisión de zanjar su experiencia en República Dominicana.

La pareja ven juntos las imágenes

En las primeras imágenes ven algún comentario que molesta a Álex y "caras que le ha puesto a los chicos". Uno de ellos es el comentario que le hizo al soltero sobre ser el padrastro del gato que comparten, algo que vuelve a explicarle pacientemente su pareja: "Soy disléxica".

De hecho, le aclara la situación poniéndose de rodillas frente a él, aunque luego vuelve a su sitio para poder volver a ver imágenes: "Ahora viene lo fuerte".

Sin embargo, no parecen llegar a ningún acuerdo: "Sí nene, pero es que yo no he hecho nada para tanto".