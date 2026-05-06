Patricia Fernández 06 MAY 2026 - 23:14h.

¡Dale al 'play' y disfruta del avance del programa de 'La isla de las tentaciones 10': adelántate a lo que te espera!

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En la próxima entrega de 'La isla de las tentaciones 10' no faltaran los juegos y las alarmas durante las fiestas, en la que chicos y chicas se acercaran más a sus tentaciones, en especial una Yuli que cada vez se encuentra más cómoda con Óscar, con el que protagonizará un "peligroso" acercamiento en el jacuzzi, pero la pregunta es: ¿caerá en la tentación o conseguirá contenerse?

Y otra de las incógnitas de lo que nos espera en el siguiente programa es quién son los protagonistas del primer momento de pasión bajo las sábanas de esta edición.

Pese a que Atamán y Claudia se mostrarán muy cómodos el uno con el otro, la soltera también se mostrará molesta con el canario al ver que también pasa momentos y tiene acercamientos con otra soltera: "Que otra te esté haciendo tonterías no me gusta".

Nieves pondrá a Luis entre la espada y la pared con preguntas sobre lo que siente o piensa sobre ella, lo que hará que este se sincere sobre lo que está pasando por su cabeza: "Depende de lo que respondas yo haré".

Además, Alba, la nueva participante de 'La isla de las tentaciones 10' vivirá un complicado momento, en el que no podrá evitar romperse con las chicas y los solteros: "La pena que me da es que sé que no voy a perdonar ni esto".

Pero tampoco lo pasará nada bien David, el que se enfrentará junto a los chicos a una nueva hoguera, la primera para él, lo que hará que estalle con las imágenes que verá de su pareja y tire la 'tablet' por los aires.

Todo esto y mucho más en el próximo programa de 'La isla de las tentaciones 10': solo tienes que darle al 'play' al vídeo para ver el avance y adelantarte a lo que te espera.