Equipo Outdoor 13 AGO 2026 - 18:42h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' se ha sincerado sobre las críticas que recibe en su día a día para transmitir un mensaje motivador con sus seguidores

Sandra Férriz se desahoga sobre la admisión en el colegio de su hijo: "Si eres madre entenderás"

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Sandra Férriz ha querido responder a todas las críticas que recibe en su día a día con un mensaje muy directo. La exparticipante de 'La isla de las tentaciones', que en junio ya tuvo que salir al paso de quienes dudaban de su enfermedad, ha compartido un vídeo en el que recopila algunos de los comentarios más habituales que recibe en redes.

"Estás más gorda", "estás más delgada", "¿no estabas a dieta?" o "estás obsesionada" son solo algunos de los mensajes que la influencer, que meses atrás atravesó junto a Darío Sellés un momento familiar muy delicado, ha querido mostrar como ejemplo de la presión constante a la que se siente sometida.

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Las críticas, según ha reflejado en el vídeo, no se limitan solo a su físico. También recibe comentarios sobre su faceta como madre y como trabajadora: "Ya casi no sales", "trabajas todo el día, ¿y tus hijos?", "siempre estás por ahí", "¿quién os está criando a los niños?" o "son muy pequeños para viajar, no se van a enterar de nada" son algunas de las frases que ha querido compartir con sus seguidores.

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No es casualidad que este tipo de comentarios le resulten tan familiares. Sandra compagina su faceta como creadora de contenido con la gestión de su propio negocio de hostelería, lo que la obliga a repartir su tiempo entre el trabajo, sus dos hijos y su vida en redes, un equilibrio que, según se desprende del propio vídeo, no siempre resulta sencillo de sostener sin recibir juicios externos.

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Lejos de venirse abajo, Sandra ha aprovechado el vídeo para lanzar un mensaje de fortaleza: "Siempre van a opinar, hagas lo que hagas". La influencer ha querido dejar claro que las decisiones personales no tienen por qué tener sentido para nadie más que para una misma, recordando que "la vida es demasiado corta" como para vivir pendiente de la opinión ajena.

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El vídeo termina con una conclusión tan sencilla como contundente: "Haz lo que te dé la gana". Un mensaje con el que Sandra ha querido animar a sus seguidores a no dejarse condicionar por las críticas, sea cual sea la decisión que tomen en su día a día.

No es la primera vez que la influencer se sincera sobre este tipo de comentarios, algo especialmente habitual entre quienes, como ella, comparten gran parte de su vida en redes sociales, expuestos a la opinión constante de miles de desconocidos que no siempre conocen el contexto real detrás de cada decisión.