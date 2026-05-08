Patricia Fernández 08 MAY 2026 - 01:20h.

Alvar Seguí explica a sus compañeros los motivos de sus palabras sobre ellos

Pincha aquí y disfruta de todos los programas completos de 'Supervivientes 2026'

Compartir







En la gala de 'Supervivientes 2026', Nagore Robles confesaba en la palapa que “no se fía” de Alvar Seguí después de que este le dijese a Ivonne Reyes que quizá era un buen momento para marcharse de Honduras. Un comentario que iba a sacar los trapos sucios a relucir y provocar momentos de máxima tensión en directo.

“Esta vez me dejó bastante desconcertada. Quería la opinión de Nagore porque me fastidió bastante”, explicaba Ivonne Reyes, que cree que su compañero pudo decirle eso para quitarse a una rival del concurso: “Puede ser que me quiera hacer la trece catorce. Ya no me fío de él, veo que vas directo a ganar, te veo muy estratega en todos los sentidos”.

Por su parte, Alvar quería dejar claro que siempre ha visto “muy fuerte” a Ivonne en Supervivientes, aunque en las últimas pruebas la había notado más débil y simplemente quería saber cómo se encontraba. Sin embargo, Nagore aseguraba que esas palabras alimentaban aún más su teoría de que él “no es del todo sincero” y que “no era un buen consejo”.

PUEDE INTERESARTE Jorge Javier Vázquez lee el comunicado de Poseidón que revela una importante noticia en 'Supervivientes'

Durante la publicidad, tras todo lo ocurrido, Nagore Robles mostraba su enfado con Alvar: “Tienes 31 años y ella 58; cada uno tiene su ritmo y su historial. No eres médico y desde luego no eres buen amigo para decirle: '¿Por qué no te vas a casa? Plantéatelo". Aun así, él quería volver a dejar claro que “en ningún caso lo hizo con la intención de que se fuera”.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Supervivientes para enterarte de todo! Newsletter de Supervivientes ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Era entonces cuando Ivonne confesaba que aquellas palabras le hicieron plantearse incluso “hablar con la dirección” porque llegó a pensar en retirarse: “Llegué a dudar”.

Nagore Robles cuenta qué ha dicho Alvar Seguí sobre algunos compañeros

“Y más cositas”, apuntaba Nagore Robles, antes de revelar otra conversación: “Ivonne me dijo: ‘Oye, ¿vosotras en algún momento habéis comentado que Almudena me puede comer la cabeza o manipular?’. Y eso, se supone, viene de Alvar”.

Estas declaraciones dejaban completamente descolocada a Almudena: “¿Eso has dicho de mí?”. Entonces, Alvar quería explicar sus palabras: “Fue un pensamiento en voz alta. Lo que dije fue que Ivonne, desde el principio, siempre ha sido una mujer de mañanas y que, con el paso de las semanas, ahora es más nocturna. Se ha currado un concursazo y tuve la sensación de que pasaba mucho tiempo contigo, como si fueras una especie de figura maternal”.

“Solo me preocupé por ella”, sentenciaba Alvar. Sin embargo, Nagore seguía sacando “más cositas” y le preguntaba directamente: “¿Quieres decirme en persona lo que piensas de mí? Dime la verdad”. El concursante explicaba entonces que “no confía en ella” y que hay “un punto que no acaba de pillar”.

Aunque era Nagore la que terminaba desvelando lo que, según le habían contado, Alvar habría dicho sobre ella: “Sus palabras son: ‘No la soporto, me saca de quicio, esta de qué va, queda en ridículo en todo momento’”.

Jorge Javier Vázquez le preguntaba entonces cómo sabía todo eso, y Nagore respondía entre risas que “tiene mucho oído”. Finalmente, Alvar dejaba claro que esos comentarios “se los había contado a Ivonne”, algo que llevaba a Jorge Javier a reflexionar en voz alta: “Entonces Ivonne se lo ha contado a Nagore”.

De romances de Hollywood a duros traumas: los 5 grandes secretos de los supervivientes