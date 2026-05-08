Lara Guerra 08 MAY 2026 - 00:39h.

Nagore explota con Gerard Arias en la palapa de 'Supervivientes'

Los supervivientes afrontan 'La Huida de Dédalo', un juego de localización inédito y extremo: "Han sido 45 segundos decisivos"

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Llega una nueva gala de 'Supervivientes' donde después de más de 60 días, los conflictos a causa del hambre, el sueño, y las malas condiciones no dejan de crecer.

Durante la emisión, hemos podido conocer que en Playa Derrota Nagore no aguanta las actitudes de Gerard Arias: "Me han decepcionado mucho los chicos, son muy mentirosos. Y Gerard venga a mentir", a lo que añade Marisa: "En vez de dar las gracias me dice que está durmiendo con el pantalón corto...pues dame la ropa".

A Gerard le encanta el yo, yo, yo. Yo hecho, yo hecho y yo hecho. Habla el mentiroso, ten más humanidad. Este chico tendría que ponerse cámaras en su casa para ver como pierde la memoria. Es un exagerado y le encanta quedar de víctima...le encanta venderse. Que decepción de chaval"

Después de ver estas duras palabras, Gerard no ha dudado en pronunciase desde la palapa: "Me hace mucha gracia cuando Marisa me dijo que se me veía muy caballero cuando vino de vuelta de casita, porque ella y Nagore vienen de casita, que estaba en casa comiendo y viendo quien es el favorito. Ahora que han querido posicionarse me dejan de egoísta. Me parece una maleducada y no tiene ninguna humanidad, el otro día dejó llorando a Toni. Nagore menos show y más humanidad"

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Nagore Robles, sobre Gerard: "Lo importante es tener humanidad, ser generoso y demostrar que eres un buen superviviente"

Me hace gracia que se preocupe de la madre de Toni y no lo haga con la madre de Claudia cuando comenta según que cosas. Segundo, cuando tuvimos las hamburguesa y torreznos no se nos ocurrió comer, estuvimos casi dos o tres días. Yo en mi casa estuve viendo quien salía de favorito y tú no lo hiciste, sino me habría acercado a ti o a Claudia que tiene buen apoyo del grupo

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Por último, la superviviente comenta: "Me decepcionó. Lo importante es tener humanidad, ser generoso y demostrar que eres un buen superviviente sin robar, sin mentir y desde luego dando de comer a tus compañeras que hacen otras cosas como cocinar, hacer leña y pescar".