Patricia Fernández 07 MAY 2026 - 23:49h.

Este domingo, en 'Conexión Honduras' habrá una gala especial con expulsión sorpresa, juego de localización, juego de líder y nominaciones: a las 22.00 horas, en Telecinco

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'Poseidón' tenía una noticia muy importante que contar durante la gala de 'Supervivientes 2026' e iba a ser Jorge Javier Vázquez el que comunicase la información en directo desde el plató, el que explicaba al comienzo de la noche que era un "anuncio que revela una impactante noticia que va a sacudir los Cayos Cochinos" y es que, los concursantes no se lo esperan.

"Ha llegado el momento de descubrir qué dice el comunicado de Poseidón", entonaba el presentador y las luces del plató cambiaban para que Jorge Javier desvelase la importante información: "Este domingo, en 'Conexión Honduras' habrá una gala especial con expulsión sorpresa, juego de localización, juego de líder y nominaciones".

Ya lo sabes, no te puedes perder el domingo esta gala especial de 'Supervivientes' con Sandra Barneda a las 22.00 horas, en Telecinco.