Este lunes (23:00h), en la nueva entrega del programa, en la que Sandra Barneda entrará en ambas villas con cajas e imágenes que cambiarán la experiencia de varios de los protagonistas

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Luces de la tentación que no dejan de iluminarse, confirmando acercamientos cada vez más peligrosos y generando inseguridades en varias de las chicas; la caída en la tentación de dos de los protagonistas; el destierro durante 24 horas de una de las protagonistas por decisión de los solteros y tras la entrada de Sandra Barneda en Villa Deseo; y la tercera cita ante el fuego de los chicos, con las primeras imágenes impactantes para David, formarán parte de la nueva entrega de ‘La Isla de las Tentaciones’ que Telecinco emitirá este lunes 11de mayo, a partir de las 23:00 horas, tras la nueva entrega de ‘First Dates’.

Además, Sandra Barneda visitará Villa Montaña con dos cajas que acogen en su interior las consecuencias para Atamán y Christian por haber incumplido las normas y con unas imágenes que darán un vuelco a la experiencia de uno de los protagonistas.

Las nuevas fiestas en las villas provocarán avances cada vez más irrefrenables, confesiones de sentimientos, juegos que hacen crecer la atracción y celos, pero también preocupación e inquietud en algunos de los protagonistas.

Por último, ante la inminencia de la tercera hoguera para las chicas, una de ellas toma la decisión de no acudir y se lo hace saber al resto de sus compañeras.