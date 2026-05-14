Patricia Fernández 14 MAY 2026 - 01:38h.

Descubre qué te espera en el próximo programa de 'La isla de las tentaciones': solo tienes que darle al 'play' al vídeo

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La cosa está que arde en 'La isla de las tentaciones 10' y te espera un próximo programa lleno de emociones del que ya puedes ver un avance con tan solo dar al 'play' al vídeo.

En medio de todo lo que está ocurriendo en las villas, como ya avisaba Sandra Barneda, no sabían todo sobre 'la sombra de la tentación' y así era. Irini y Álex Girona se incorporan a 'Villa montaña' y 'Villa deseo' como nuevos solteros, siendo la tentadora lo que provocará una gran alegría en Atamán. La llegada de estas caras nuevas provocará dudas en algunos de los solteros: "¿Te gusta ese chaval?" Como también se vivirán tensos momentos entre algunos de ellos, por ejemplo Charly que no vivirá su mejor momento en esta experiencia.

Pero esto será solo el principio, Julia va a llegar a su límite haciéndole una petición muy clara a Sandra Barneda: una hoguera final con Luis. Con el que se encontrará y se vivirán tensos momentos entre ellos, mientras ven imágenes y se reprochan todo lo sucedido, hasta que tengan que tomar la decisión definitiva: ¿cómo abandonarán 'La isla de las tentaciones 10'?

Además, seguirán los acercamientos, mientras Yuli se pregunta por qué "tiene ganas de dormir con Óscar" y Lucas se plantea dar por finalizada esta experiencia, como también habrá más pasión bajo las sábanas. ¡Y llegará un esperado 'cara a cara con la tentación' entre Leila y Claudia después de todo lo que ha sucedido con Atamán, ¿qué tendrán que decirse?

Descubre todo esto y mucho más en el próximo programa de 'La isla de las tentaciones': puedes adelantarte a lo que te espera con este avance si le das al 'play' al vídeo.

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