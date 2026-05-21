Patricia Fernández 21 MAY 2026 - 01:34h.

Adelántate a lo que te espera en el próximo programa de 'La isla de las tentaciones 10' con este avance

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Después de que Yuli y Lucas se hayan reencontrado en 'el espejo', que Bayan y Miguel se hayan reincorporado como pareja de 'La isla de las tentaciones 10' y que Leila haya estallado en la hoguera al descubrir lo que ha pasado entre Atamán e Irini, a la que conocía de fuera, todo está revolucionado en República Dominicana y puedes ver un adelanto de lo que te espera en el próximo programa con tan solo dar al 'play' al vídeo.

El próximo lunes las chicas vivirán una complicadísima hoguera en la que Mar podrá ver las imágenes de Christian y no podrá evitar romperse. Como también le pasará a Bayan al ver los primeros momentos de Miguel en 'Villa Montaña', provocando las lágrimas de la nueva participante.

Además, Alba correrá con la 'tablet' en la mano en busca de las explicaciones de David mientras Sandra Barneda le pide que vuelva. Como también se mostrará destrozada Yuli: "Por favor, necesito verle".

Pero esto no será todo, los chicos también se enfrentarán a una nueva hoguera. David podrá ver los primeros acercamientos entre Alba y Álex Girona, lo que hará que se rompa como nunca, que Sandra Barneda le brinde su apoyo, pero esto no le será suficiente, huirá completamente desconsolado para poder dar con su pareja en 'Villa deseo', gritando su nombre, lo que hará reaccionar con sorpresa a todos allí pero, ¿conseguirá llegar a verla?

Por si esto fuera poco, no serán los únicos intentos de huida. Christian intentará marcharse de la hoguera, como también lo hará Yuli de 'Villa deseo'. Todo mientras Atamán y los chicos alucinarán con las imágenes de Leila y David.

¿Y te lo quieres perder? Solo tienes que darle al 'play' para poder ver un avance de todo lo que va a pasar en el próximo programa de 'La isla de las tentaciones 10', en Telecinco.

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