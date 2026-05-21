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Christian ('La isla de las tentaciones 10')

Christian aclara cómo se lleva con Miguel tras destaparse el conflicto entre Mar y Bayan

Christian
Christian, de 'La isla de las tentaciones 10'. Telecinco
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Bayan y Miguel han llegado a 'La isla de las tentaciones 10' tras la salida de Julia y Luis y su entrada en las villas fue toda una revolución porque Mar contó que habían sido amigas en el pasado pero que se habían distanciado a raíz de que Bayan le tirase "la caña" a su novio. Bayan aseguró que no recordaba que tal cosa hubiera pasado; mientras tanto, en Villa Montaña, Christian confesaba que sabía quién era Miguel porque conocía a Bayan de Mallorca.

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La duda que les surgió a muchos espectadores del programa presentado por Sandra Barneda es si entre Christian y Miguel también existía tensión o si ellos tienen una buena relación. Lo ha aclarado el mallorquín al compartir una foto abrazando al cordobés en la que comenta: "Como dice Lucas: tenemos nuevo soldado en la villa. Un grande".

Miguel ha compartido el story y ha escrito: "Grande, mi niño". Un cruce de mensajes con el que ambos han demostrado públicamente que ellos sí que se llevan bien pese al conflicto entre Mar y Bayan, que se han reencontrado en Villa Deseo tras años sin tener relación.

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