Ana Carrillo 20 MAY 2026 - 13:24h.

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Julia le pidió a Sandra Barneda una hoguera final porque le confesó que la experiencia le había superado porque no solo sufría por su situación, sino que también empatiza con los demás y estaba sufriendo constantemente. La presentadora de 'La isla de las tentaciones 10' aceptó su petición y Julia se reunió con Luis en una hoguera final en la que también estuvo Nieves Tristán, la tentadora favorita del alicantino. Tras la emisión de la hoguera en televisión, Julia ha emitido un comunicado en Instagram en el que hace balance de la experiencia y admite que entiende que muchos espectadores no la hayan entendido.

"Vengo a hablaros desde el corazón. Sé que muchos de vosotros no me entendisteis nada, otros tantos no del todo y otros muchos sí lo hicisteis, quiero deciros que yo también os entiendo a todos vosotros, me habéis conocido desde la tensión, el dolor, la ansiedad y el desconcierto. No sabéis cómo me hubiera gustado que también conocierais la otra parte de mi, pero la realidad es muy compleja cuando te pone al límite", comienza diciendo la alicantina en su escrito, en el que se dirige directamente a los espectadores.

En sus líneas también comenta que le hubiera gustado que se la hubiera conocido afrontando "de forma más positiva cada momento malo" y que el aprendizaje positivo que se lleva de la experiencia es su deseo de "querer aprender a afrontar mejor cada momento malo". Destaca, además, que se lleva un buen grupo de amigas, a las que les ha dedicado unas palabras: "A vosotras deciros que es increíble como en tan pocos días pudimos tener tanto, vosotras si fuisteis conexión absoluta y os amo".

Sus compañeras le han contestado en la zona de comentarios de la publicación. "Reina", ha escrito Leila; "mi niña preciosa", ha comentado Alba; "¡Te quiero para siempre!", ha añadido Ainhoa; "Qué preciosa eres mi amor, por dentro y por fuera", le ha dicho Nerea; mientras que Mar se ha explayado mucho más dejándole el siguiente mensaje: "Mi vida, sabes que las que lo vivimos contigo sabemos lo que realmente pasó. Nosotras y la gente que te quiere; los demás podrán opinar, pero desde el desconocimiento. Eres una persona maravillosa, una mujer de los pies a la cabeza y una amiga que me llevo para toda la vida. Gracias por haber estado tanto dentro como fuera de la experiencia para mí. Te amo mucho, mucho, mucho".