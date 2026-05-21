Ana Carrillo 21 MAY 2026 - 13:25h.

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Tras la marcha de Julia y Luis, ha llegado a 'La isla de las tentaciones 10' una nueva pareja, la formada por Bayan Al Masri y Miguel Martínez. Su entrada en las villas no pasó desapercibida porque Miguel conocía a Lucas de fuera y celebraron su reencuentro y porque Mar conocía a Bayan. Contó que habían sido amigas cercanas en el pasado pero que su relación se dinamitó porque la ex de Eros le "tiró la caña" a su novio, lo que supuso una traición imperdonable para ella.

Bayan comentó que no recordaba que eso hubiera pasado y expresó que su deseo era tener buen rollo con todos los habitantes de la villa, aunque hubo otros dos participantes, David Vaquero y Álex Girona, que confesaron que no tenían buena relación con ella por las referencias que tenían de cosas que había hecho en el pasado.

La influencer ha reaccionado a todos estos comentarios en sus stories de Instagram, donde les ha dado una contundente respuesta: "No era IA, ahora sí que puedo decir que he vuelto, y si no soportáis, a soportarlo". También ha compartido un story en el que se aprecia la cara de disgusto de Mar al verla y la de sorpresa de Yuli y le ha añadido un comentario que deja clara su postura, que es reírse de la situación: "Jajajajaja, no pueden soportar tanto".

Por último, esta misma mañana ha subido una foto de su gata tumbada en la cama con un comentario en el que sigue demostrando que se toma con humor la revolución que causó su entrada en Villa Deseo: "Así se quedaron todos al verme entrar ayer".