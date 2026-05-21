Ana Carrillo 21 MAY 2026 - 15:16h.

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Bayan Al Masri ha regresado a 'La isla de las tentaciones' tras haber participado en la octava edición. En esta ocasión llega con su pareja, Miguel Martínez, que fue tentador en la séptima temporada, pero en su primer paso por el programa participó con Eros Vidal, al que le fue desleal con Rubén Torres y con el que rompió en su hoguera final.

En su regreso al programa presentado por Sandra Barneda se ha destapado que conoce a Mar, otra de las participantes, que contó que Bayan había sido muy amiga suya en el pasado pero que su relación se rompió cuando descubrió que le había "tirado la caña" a su novio. La influencer aseguró que no se acordaba de que tal cosa hubiera pasado, aunque la amiga de Julia recordó que había pillado "doce capturas de pantallas" con mensajes y que habían sido tan amigas que hasta conocían a sus respectivas familias.

En las redes sociales, las reacciones no han tardado en llegar y los espectadores han comenzado a tomar partido entre las dos. Quien también se ha pronunciado ha sido Eros, que ha comentado: "JAJAJAJA no me sorprende, nada nuevo", junto al emoji de la cara del payaso y de la serpiente.