Patricia Fernández 26 MAY 2026 - 01:35h.

Compartir







Yuli Cagna está viviendo un sinfín de emociones en 'La isla de las tentaciones 10', ella tenía claro que llegaba a República Dominicana a poner a prueba a Lucas, quería que este le demostrarse que es leal con ella cuando no está, pero lo que no se esperaba es que iba a ser ella la que cayera en la tentación con un soltero con el que ha conseguido conectar, Óscar.

En medio de todo esto, Yuli podía ver en 'el espejo' a un Lucas que se quedaba roto cuando descubría que su pareja le había sido infiel. Un momento complicadísimo para ambos en el que se saltaban las normas y esto iba a tener consecuencias para ellos.

En la hoguera, Sandra Barneda les explicaba a ambos que no iban a poder tener imágenes de sus parejas por sus actos en el encuentro que tuvieron, lo que provocaba que Yuli se quedase completamente en 'shock', pidiendo de rodillas poder verle: "Después de cómo le vi necesito saber cómo está, por favor. Quiero saber que está haciendo lo mismo, por lo menos para aliviarme un poco. Quiero saber si está bien nada más".

Pero podía hacerse una pequeña idea de cómo se encuentra su pareja con lo que podía ver en las imágenes de sus compañeras, donde descubría que la soltera que tentaba a Lucas está conociendo a David: "No sé qué estará haciendo él, esto me pone peor. Me ha descolocado, pensé que las alarmas que sonaron seguidas podrían ser de él con esta chica, pero ahora que veo que no está con ella..."

Después de todo esto, Yuli volvía junto a las chicas a 'Villa deseo', donde se mostraba completamente rota: "Necesito verle y pedirle perdón, tengo el presentimiento de que está mal". Y terminaba estallando y huyendo desconsolada en busca de Lucas a su villa mientras Óscar corría tras ellas y los compañeros gritaban: "Cogedla".

Y era el soltero el que la atrapaba a mitad de camino, mientras ella no paraba de llorar: "Necesito ver cómo está". "Si te vuelves a saltar las normas no vas a ver imágenes", le decía Óscar para intentar relajarla y ella volvía a la villa, visiblemente afectada, momento en el que sus compañeros le brindaban su apoyo.

La que se marchaba a la habitación para descansar y lo hacía acompañada de un Óscar, al que agradecía que la hubiera parado en este momento.

La verdad detrás de la “burbuja emocional” de ‘La isla de las tentaciones’: ¿amor o intensidad pasajera?

Los colaboradores de ‘El Debate de las Tentaciones’ analizan, en exclusiva para nuestra web, la “burbuja emocional” que viven los participantes de 'La isla de las tentaciones' y debaten sobre infidelidad, orgullo y amor real dentro del programa.