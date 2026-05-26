Christian se derrumba en la hoguera al ver la actitud de Mar, siente que ya no la reconoce y teme que su relación esté al borde de romperse

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Christian vive hoguera tras hoguera con la misma preocupación: que la rabia que muestra Mar y sus continuas amenazas de acabar con la relación terminen haciéndose realidad. Antes de comenzar, explica cómo se siente y qué espera ver en las imágenes de su pareja: "Tengo mucho miedo. Siempre he dicho que me quiero ir con ella, pero esas palabras que tiene hacia mí tienen que parar ya. No sé qué está viendo de mí para estar tan enfadada."

Sin embargo, al comenzar a ver las imágenes de Mar, sus expectativas no se cumplen. Lo primero que ve es cómo ella habla mal de él e incluso le insulta, algo que Christian no soporta y que le lleva a amagar con abandonar la hoguera, aunque Sandra consigue frenarle: "No puedo más, no sé qué le ha podido pasar. Esto le ha venido grande, no sabe dónde está."

Christian explica cuáles han sido las imágenes que más le han dolido: "Se ha dirigido a la cámara y ha dicho: ‘Que te jodan, Christian’, que ya estaba soltera… No la reconozco, no sabía que era así."

A continuación, ve más imágenes de Mar en la misma actitud. Además, observa cómo tanto los tentadores como el resto de chicas la animan a continuar así e incluso insultan a Christian: "Estoy flipando, Sandra. No sé cómo lo está viviendo ella allí, pero no creo que esté justificado."

Lucas pide perdón a Christian por la actitud de Yuli: "Creo que cada uno conoce su relación y sus motivos, y no deberían faltarte el respeto de esa manera"

Lucas le pide perdón por la actitud de su novia, gesto al que también se suma Atamán: "Hay una cosa que me ha molestado. Creo que cada uno conoce su relación y sus motivos, y no deberían faltarte el respeto de esa manera. Te pido disculpas."

En las últimas imágenes, Christian ve a Mar pasándolo bien y participando en juegos tanto con tentadores como con algunas de las chicas: "He visto que se lo está pasando bien, ha jugado con todos, con todas las chicas... ha pasado el hielo con media villa. Estoy decepcionado, no sé qué decir. La han transformado. Creo que no ha sido fuerte de cabeza y va a ser muy difícil seguir, porque yo también soy rencoroso y tajante con lo que he visto, y eso me frena mucho para continuar con ella."