Alba se enfrenta a las imágenes inéditas de su beso con Álex Girona

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Alba y Bayan son las invitadas del sexto 'Debate de las tentaciones', disponible al completo y de forma gratuita en Mediaset Infinity. Durante la entrevista de Alba, se ha hablado del beso que protagonizó con Álex Girona.

Antes de poder explicarse, Alba ha visto la secuencia completa de su beso con Álex en el jacuzzi y, tras verla, ha reconocido cómo se siente ahora respecto a ese momento: “Me avergüenzo, porque parece que se me olvidó dónde estoy, que estoy en la televisión”.

Terelu Campos le comenta que, para ella, todo cambió desde que vio entrar a Álex: “Se te olvidó desde el primer momento. Es llegar Álex, quitarse esa capa roja y tu cara lo decía todo. Era como haber visto el cielo, de alegría y sorpresa”.

Alba, sobre Álex Girona: "No lo conozco de nada, nunca habíamos hablado, como mucho algún ‘me gusta’"

Sin embargo, Alba no esta de acuerdo con esa interpretación y quiso defenderse: “Una cosa es que me parezca atractivo y que yo diga que iba a alegrar la villa, y otra muy distinta es como se está comentando, que parecía que se me caían las babas”.

Además, la concursante ha querido dejar claro que no conocía a Álex antes del programa: “No lo conozco, eso es otra cosa que se ha hablado, que si hay gato encerrado y no sé qué. No lo conozco de nada, nunca habíamos hablado, como mucho algún ‘me gusta’”.

Por otro lado, Marta Peñate criticó duramente a Alba por revelar intimidades de su relación: “Has sido tan cruel que le has hundido hasta sexualmente hablando. Hablar de intimidades que tienes con tu pareja es caer muy bajo”.