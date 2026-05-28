Pedro Jiménez 28 MAY 2026 - 01:49h.

¡No te pierdas un adelanto del próximo programa de 'La isla de las tentaciones 10'!: el lunes, a las 23:00 horas, en Telecinco

¡Todos los programas de 'La isla de las tentaciones 10'!: al completo, en Telecinco

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El próximo programa de 'La isla de las tentaciones 10' estará lleno de momentos inesperados, encuentros llenos de tensión y confesiones a la altura del momento del reality en el que nos encontramos. Los solteros cada vez avanzan más con las chicas y las solteras con los chicos, y los juegos y la 'sombra de la tentación' acecha como nunca en 'Villa Montaña' y 'Villa Deseo'.

Y es que ciertos juegos cobrarán mucha importancia en 'Villa Deseo', con los límites sobrevolando la villa como nunca. Además, Alba y Álex Girona protagonizarán un momento de máxima tensión que hará tambalear su relación por primera vez desde que se vieron, tras unas palabras del tentador que no le gustarán nada a la pareja de David.

Pero no serán los únicos que vivirán un momento de tensión: Claudia estallará ante David en el jacuzzi y se vivirán instantes complicados en 'Villa Montaña'. Por otro lado, Bayan y uno de los tentadores darán un giro por completo a la convivencia... ¿yéndose a la habitación de ella?

Arrancan las esperadas hogueras mixtas

Sin duda, si hay algo que marcará el siguiente programa son las hogueras mixtas, un momento muy esperado por todos en donde coincidirán chicos y chicas en las hogueras y verán imágenes que incendiarán como nunca estos reencuentros.

Lágrimas, amagos de huidas, acalorados choques y reacciones que harán del siguiente programa una entrega única e irrepetible. ¡No te pierdas el próximo programa de 'La isla de las tentaciones 10'! El próximo lunes, a las 23:00 horas, en Telecinco.