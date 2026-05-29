Pedro Jiménez 29 MAY 2026 - 13:10h.

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Durante el 'Debate de las tentaciones', Terelu Campos y Naomi Asensi han podido visualizar un avance de la hoguera final de Christian y Mar, que nos dejó en el pasado programa un duro y tenso enfrentamiento y que todavía está por resolverse. Pues bien, tras ver esas imágenes, la reacción de la colaboradora y televisiva no se ha hecho esperar.

"No se puede decir nada", ha recordado Sandra Barneda, pero la cara de ambas hablaba por sí sola. Gestos, aspaviemientos y un "hala" de Naomi nos hace ver que lo que está por llegar es todavía más trepidante y fuerte que lo que hemos visto hasta ahora. "Qué falso", ha dicho Naomi, en un momento dado.

Naomi Asensi ha comentado las imágenes, asegurando que de las tres opciones que hay (irte solo, irte con tu nuevo amor o irte con la pareja con la que entraste al reality de Telecinco) ha ocurrido la que "menos se esperaba".

Terelu Campos, impresionada

Terelu Campos, por su parte, ha apuntado que "le ha sorprendido": "Uno de los componentes de la pareja me ha sorprendido muchísimo. Y me ha sorprendido para bien... ahí lo dejo".