Los mejores momentos de 'La isla de las tentaciones 10' Las imágenes más duras y el reencuentro de dos viejas conocidas: lo mejor de 'LIDLT 10', en vídeo

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'La isla de las tentaciones 10' ya se encuentra en plena recta final, y las hogueras mixtas están dejando encuentros y momentos cargados de máxima tensión. También reencuentros de lo más conocidos, ya que Claudia y Bayan se han visto las caras de nuevo y no han podido saltar más chispas entre ellas.

En el caso de Lucas, no está teniendo el mejor final posible. El gallego ha visto imágenes muy duras y ha vivido situaciones muy difíciles de afrontar... y más lo habría sido de no estar Sandra Barneda, a quien no ha dudado en recurrir en lo que está siendo la peor parte de su aventura.