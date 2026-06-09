Patricia Fernández 09 JUN 2026 - 01:26h.

Ambos toman la decisión definitiva sobre su relación tras enfrentarse a la hoguera final de 'La isla de las tentaciones 10'

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Bayan y Miguel eran la última pareja en incorporarse a esta edición de 'La isla de las tentaciones 10', donde querían demostrarse que podían confiar el uno en el otro. Que ella se hubiera dejado tentador con Amar y que él lo hubiera hecho con Claudia, con la que se había acostado fuera, generaba dudas en ellos y así llegaban a este reencuentro en la hoguera final, donde iban a tener que tomar la decisión más importante.

Bayan llegaba nerviosa y cabreada, aunque feliz por poder ver a Miguel: "Esta experiencia siempre sorprende, han pasado muchas cosas en poco tiempo y me debe explicaciones". Y tras estas explicaciones se ponía de nuevo cara a cara con su pareja, momento en el que ambos sacaban la rabia.

"No me lo esperaba", decía él, frase que ella repetía: "Yo tampoco lo de Claudia, ¿por qué la has tenido elegido como tentación habiendo otras chicas?" Pero este quería dejarle claro que no le había salido tener tentación: "Claudia para mí ha sido un apoyo, no soy como tú que te han faltado tres días, ahí abrazada con él. No me gustaba ninguna". Pero Bayan pensaba que "ha querido hacerse el bueno" dando la imagen de que no ha tenido tentación.

Cuando llegaba el momento de ver imágenes, comentaban juntos cómo ha sido la relación de Bayan con Amar en 'Villa deseo', lo que Miguel mostraba que no le había hecho ninguna gracia, aunque tras pensar las cosas en frío, reflexionaba: "Ella me ha dicho que estaba llorando y me la creo, confío en ella. Me ha ocurrido que cuando vi las imágenes no veía nada".

Pero había más imágenes, ahora tocaba abordar lo que ha vivido Miguel con Claudia en 'Villa Montaña' y Bayan opinaba que "es un hipócrita" entre lo que ha dicho y cómo ha actuado: "No entiendo por qué se tienta con ella, eliges a cualquier persona, pero a ella no que me va a hacer daño. Te has acostado con ella fuera".

Pero Miguel explicaba que quería que Bayan confiase en ella, algo que no gustaba a Bayan y contaba que Claudia fue motivo de una discusión que tuvieron fuera: "No me dijo que estaba con ella en una discoteca". Pero era este tema el que iba a terminar haciendo que Bayan abandonase la hoguera muy enfadada: "Paso de ti". Y él iba a buscarla: "Me he perdido algo. Siempre igual, siempre detrás".

Y era en el camino de las antorchas en el que hablaban, donde ella insistía cuando Bayan aseguraba que "no entiende lo de Claudia" aunque ha intentado tener la mente fría en todo momento. Y volvía para explicar a Sandra Barneda qué era lo que le había molestado tanto: "Sé la hoguera que tuve con Claudia y veo las imágenes y él le dice: 'Si le gusta bien y si no también". Pero Miguel dejaba claro que "no hablaba de ella", como que no volvería a tener nada con Claudia.

Además, Bayan le explicaba sus palabras sobre la intimidad entre los dos: "Miguel es hiperactivo y tiene mucha energía para hacerlo 4 veces al día y a mí con uno me basta, él se ha tenido que adaptar a mí". "Yo la quiero y me adapto a ella, estoy con ella por como es, el sexo pasa a un segundo plano", añadía él.

Algo después de lo que tocaba hablar de sentimientos, ambos abrían su corazón sobre lo que sienten el uno por el otro y llegaba el momento de tomar la decisión definitiva sobre su relación: ¿se marchan solos, juntos o con un nuevo amor de 'La isla de las tentaciones 10'? Dale al 'play' para descubrirlo!