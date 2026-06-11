Ainhoa confiesa a Mar lo que pasó con Christian en la hamaca el último día: “Te quitaste el micrófono”

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Mar y Christian tomaron en su hoguera final la complicada decisión de marcharse solos de 'La isla de las tentaciones 10', poniendo fin a su relación de cuatro años. En el reencuentro, tres meses después, ambos han explicado en qué punto se encuentra actualmente su relación.

Sandra Barneda recibía primero a Mar, quien ha repasado su paso por 'La isla de las tentaciones 10'. Al ver las imágenes, se ha emocionado: "Me da pena, me da pena porque son cuatro años de relación de muchísimo amor y cariño ver como se rompió allí me da mucha pena".

Además, ha explicado qué fue lo que más le dolió de todo: "Me dolía todo, verle con una chica, veía que había conexión, le veía tan cómodo como si estuviese conmigo".

Sandra se ha interesado por cómo fue la vuelta a casa, y Mar lo ha explicado así: "Volvimos en el avión juntos, al principio fue un poco incomodo, él estaba enfadadísimo conmigo, él pensaba que no había hecho nada malo".

También ha desvelado qué ocurrió una vez llegaron a Mallorca: "Fuimos a un hotel para aclararnos, allí surgieron todas las conversaciones incomodas y empezaron los llantos de amor por no saber que ha pasado porque nos queremos muchísimo. Decidimos que con todo el amor que tenemos que era muy triste dejarlo, teníamos que continuar". Además, ha explicado cómo se tomaron sus padres la noticia de que seguían juntos: "Se alegraron muchísimo, lloraron de la alegría".

Christian revela si pensó en algún momento dejarse llevar con Ainhoa

Christian también ha recordado su paso por el programa y ha explicado de qué se arrepiente: "Hay juegos que podría haber evitado, que entiendo muchos insultos de ella, le he hecho daño y la puedo llegar a comprender". Además, ha aclarado que en ningún momento se planteó dejarse llevar con Ainhoa: "Todos los día se lo decía a ella, que yo me iba con Mar".

Para aclarar cualquier duda que pudiera tener Mar, Ainhoa también ha estado presente en el reencuentro. La tentadora ha entrado al ritmo de una canción de Bad Bunny y ha dado su opinión sobre que Mar y Christian estén juntos: "Están haciendo un papelón que no se lo creen ni ellos. Si tan mal has estado porque no pediste una hoguera de primera hora".

Ainhoa ha explicado qué fue para ella lo que tuvo con Christian en Villa Montaña: "Para mi fue una relación real, que conectamos super bien porque al final somos muy afines lo pasábamos bien todos en la villa decía que parecíamos novios. Creo que el estaba muy a gusto y en que algún momento ha podido sentir más allá de la atracción".

Además, ha confesado lo que ocurrió el último día en la hamaca: "El último día antes de que ella pidiera la hoguera nos lo estábamos pasando bien, eso ya no era un juego y sabes que no te di un beso porque quedaban días para irnos. Te quitaste el micrófono".

Christian lo ha negado y Mar ha explicado que vio la conversación que ambos mantuvieron por redes sociales: "Tú misma dijiste 'yo sabía que tú ibas con tu novia, todo el rato me hablabas de ella'. La conversación vuestra fue justo el último día del hotel y ella le habló y a mi no me importó".