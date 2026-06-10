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El pergamino revela la noticia más esperada: ¡vuelve 'Supervivientes All Stars'!

El pergamino revela la noticia más esperada: ¡vuelve 'Supervivientes All Stars'!
¡Vuelve 'Supervivientes All Stars'!. Telecinco.es
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Una noticia bomba se iba a desvelar durante la semifinal de 'Supervivientes 2026' como bien anunciaba Ion Aramendi y lo iba a hacer un pergamino, en el que cual se podía ver escrito que ya es oficial que vuelve 'Supervivientes All Stars' a Telecinco.

Una esperada noticia de la que Ion Aramendi daba los primeros detalles: "Una nueva edición de 'Supervivientes All Stars' llega a Telecinco con un casting sorprendente y explosivo, muy pronto volvemos a abrir la palapa. Vuelve el programa más grande, el más duro y el más espectacular de la televisión".

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