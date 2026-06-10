Patricia Fernández 10 JUN 2026 - 03:55h.

"Una nueva edición de 'Supervivientes All Stars' llega a Telecinco con un casting sorprendente y explosivo"

Pincha aquí y disfruta de todos los programas completos de 'Supervivientes 2026'

Compartir







Una noticia bomba se iba a desvelar durante la semifinal de 'Supervivientes 2026' como bien anunciaba Ion Aramendi y lo iba a hacer un pergamino, en el que cual se podía ver escrito que ya es oficial que vuelve 'Supervivientes All Stars' a Telecinco.

Una esperada noticia de la que Ion Aramendi daba los primeros detalles: "Una nueva edición de 'Supervivientes All Stars' llega a Telecinco con un casting sorprendente y explosivo, muy pronto volvemos a abrir la palapa. Vuelve el programa más grande, el más duro y el más espectacular de la televisión".