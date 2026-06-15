Este martes y este miércoles (23:00h) en Telecinco, las ocho parejas y las solteras y solteros que han marcado su experiencia se reunirán con Sandra Barneda en el plató para desvelar en qué punto se encuentran tres meses después de sus reencuentros en Madrid

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Dos ‘bombazos’ y los reencuentros de las ocho parejas protagonistas y los solteros y solteras que han marcado su experiencia en el formato para actualizar en qué punto se encuentran sus relaciones, centrarán toda la atención de la doble entrega de ‘La Isla de las Tentaciones. El Debate Final’ que Telecinco emitirá este martes 16 y miércoles 17 de junio, a partir de las 23:00 horas, tras las nuevas entregas de ‘First Dates’.

Tres meses después de sus respectivos reencuentros en Madrid, que culminan esta noche (23:00h.) en la cadena, todos los protagonistas de ‘La Isla de las Tentaciones 10’ se reúnen en el plató con Sandra Barneda para desvelar qué ha sido de ellos y sus historias durante estos últimos meses. Además, los debates revelarán dos importantes noticias que afectan a dos de las parejas: una de ellas, que finaliza unida su reencuentro en Madrid, ha roto recientemente su relación; y una segunda verá revelada la infidelidad de uno de sus miembros, poniendo en importante riesgo su estabilidad.

Todo lo que suceda en el plató será comentado por los propios protagonistas de la edición y por los colaboradores habituales de ‘El Debate de las Tentaciones’: Terelu Campos, Marta Peñate, Kiko Jiménez, Lucía Sánchez y Arantxa Coca.

La décima edición, producida en colaboración con Cuarzo Producciones (Banijay Iberia), llega a su desenlace como líder nuevamente de su franja de emisión, como el formato preferido de los jóvenes, como lo más consumido en los soportes digitales de Mediaset España y con más de 1.000 millones de reproducciones y 5 millones de seguidores en redes sociales: