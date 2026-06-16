Patricia Fernández 16 JUN 2026 - 01:07h.

Lucas sorprende a Sandra Barneda con un bonito regalo en pleno reencuentro con Yuli: "¿Es para mí?"

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El reencuentro de 'La isla de las tentaciones 10' tres meses después ha vuelto a juntar a Yuli y Lucas, los que se fueron por separado en la hoguera final tras la prueba de amor vivida en República Dominicana después de que ella confesase haberse dado cuenta que "no estaba enamorada de él" y que necesitaba estar sola, algo que dejaba al gallego completamente descolocado.

Yuli era la primera en entrar al salón donde la esperaba Sandra Barneda, a la que le contaba mientras Lucas observaba desde 'la sala de visionado', que ya "tenía dudas" sobre sus sentimientos por Lucas antes de entrar a 'La isla de las tentaciones 10'.

Ella relataba cómo fueron las semanas después de romper su relación con Lucas tras romper su relación en la hoguera final: "Nos fuimos a Chile porque tenía toda su ropa allí, en el vuelo yo lloraba y él se portó muy bien conmigo. Llegamos y estuvimos como si nada, juntos. Fue muy extraño, yo sabía que se iba a ir y él también, pero seguimos esos días como si nada hubiera pasado. Lo fuimos estirando, primero fuimos a Argentina porque quería despedirse de mis padres, volvimos a Chile y se fue".

Desde que Lucas volvió a España, Yuli relataba que siguieron hablando, pero llego un día el que él "le pidió tener contacto cero" y eso ha llevado a que no vuelvan a verse. Y llegaba el momento de que volvieran a hacerlo.

Con un abrazo se saludaban Lucas y Yuli cuando el llegaba al reencuentro, el que sorprendía a Sandra Barneda con un ramo de flores: "Es una manera de agradecerte todo lo que has hecho por mí y por mis compañeros, también para pedirte disculpas por ese espejo que no estuvo bien". Lo que la presentadora le agradecía: "Significa mucho".

Yuli aseguraba que era fuerte volver a verle, mientras Lucas confesaba llevar unos meses tranquilo centrado en sus seres queridos, momento en el que ambos recordaban todo lo que vivieron en 'La isla de las tentaciones 10'. Y pese a que aseguraba ser duro, Lucas confesaba que no se arrepentía de haber ido al programa: "Haberme dado cuenta de la realidad, estábamos viviendo una relación distinta, yo estaba involucrado al cien por cien y está claro que tú no sentías eso. Pero con ella tengo un vínculo y quiero lo mejor". Algo con lo que la argentina no podía aguantarse las lágrimas: "Me emociona lo que dice siempre, me desea lo mejor siempre".

Pero Lucas dejaba claras sus dudas en todo lo ocurrido desde que habían comenzado su relación después de su ruptura: "Eso tampoco me queda muy claro".

Y después de esta conversación entre ellos, era la hora de que entrase Óscar, el soltero con el que Yuli cayó en la tentación, lo que hacía que ella confesase ser una situación que le incomodaba: "Es rarísimo verles a los dos juntos".

Era aquí cuando Óscar contaba que ellos han mantenido contacto todo el tiempo desde que salieron de República Dominicana, lo que dejaba descolocado a Lucas: "A mí esto no me lo dijiste, pero no pasa nada".

Momento en el que se generaba tensión entre Lucas y Óscar: "Estás haciendo el papel de querer dar un poco de pena". Lo que molestaba al participante de 'LIDLT10': "¿Me ves tú cara de pena? ¿Sabes lo que pasa? Que yo sí soy real y tú no". Y el tentador acababa reconociendo que "no estuvo acertado" en el cara a cara que tuvieron en la hoguera de solteros: "Me sentí atacado".

Óscar se pronunciaba sobre si llegó a tener sentimientos por Yuli y explicaba que le extraña la actitud que ha tomado Lucas con Yuli después de lo que pasó con él en 'La isla de las tentaciones 10'. Y después de reproches y complicadas explicaciones, Lucas y Óscar se despedían con bastante tensión en el ambiente: "Siéntate y estate tranquilo".

Ya a solas otra vez, Lucas y Yuli se despedían protagonizando un bonito momento. "No me arrepiento de nada de lo que viví contigo, te mereces lo mejor a tu lado, te quería agradecer por haber sacado una versión que no sea capaz nadie más de sacar de mí", entonaba él, lo que emocionaba a Yuli y ella le pedía perdón por todo lo que "le había hecho sufrir".