Ana Carrillo 11 JUN 2026 - 14:34h.

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Ya se ha emitido en Telecinco la primera parte del reencuentro tres meses después de 'La isla de las tentaciones 10', que está disponible al completo en Mediaset Infinity. En ella han participado Julia y Luis, que le contaron a Sandra Barneda que habían decidido apostar por su relación y acudir a terapia de pareja. Juntos abordaron de nuevo un tema que no quedó claro en República Dominicana: ¿le enseñó él sus partes íntimas a Nieves, su tentadora favorita?

Sandra Barneda les ha mostrado un vídeo con las pruebas, en el que se ve que Nieves llegó a tocar las partes íntimas de Luis, pero Julia aseguró delante de la tentadora que no consideraba que fuera cierto que Luis hubiera querido mostrárselas y repitió en varias ocasiones que no confiaba en la palabra de la almeriense. No obstante, al salir del salón, protagonizaron una discusión en la que los dos llegaron a la conclusión que tendrían que tener muchas más conversaciones para aclarar lo ocurrido.

Hasta el debate final no se sabrá si han conseguido superar este nuevo bache, pero por el momento han compartido ambos sendos comunicados en sus respectivos perfiles de Instagram. Los dos subrayan que se quedan con el aprendizaje que les ha aportado su participación en esta experiencia.

"No todo se entiende, no todo se ve y no todo cabe en unos capítulos. Pero aun así, cada experiencia deja algo. Y con eso me quedo. Después de tantos meses viendo esta experiencia desde fuera, creo que la palabra que mejor la define es complejidad. Ha habido momentos de los que me siento orgullosa, otros que me han dolido muchísimo y otros que todavía estoy intentando entender. Y aunque habéis visto una parte de nuestra historia, también hay conversaciones, procesos, errores, aprendizajes y emociones que nunca cabrán en unos capítulos. Gracias a quienes habéis intentado mirar más allá de lo evidente", han sido las palabras de Julia.

Luis, por su parte, ha comenzado su comunicado bromeando a raíz del tema más tratado en su reencuentro: "Gracias, 'La isla de las tentaciones', ha sido la p*lla"; tras lo cual ya ha pasado a sincerarse: "Hay caminos que se eligen y otros que te enseñan. Lo importante no es no equivocarse, sino aprender de cada paso. La vida está llena de decisiones que, en el momento, muchas veces tomamos sin llegar a pensar en todo lo que pueden implicar. Pero solo el tiempo te muestra realmente lo que tenían que enseñarte".

"Hoy me quedo con el aprendizaje, con las lecciones que dejan las experiencias y con la tranquilidad de saber que todo lo vivido, bueno o malo, ha contribuido a mi crecimiento. Porque crecer también es aceptar el pasado, valorar el presente y seguir adelante siendo una mejor versión de uno mismo. Nos vemos en el debate final", ha concluido Luis.