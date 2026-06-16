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Atamán y Leila tomaron en su hoguera final la difícil decisión de poner fin a su relación tras 11 años juntos. Leila decidió marcharse con David, mientras que Atamán optó por irse solo, pese a haber caído también en la tentación con Claudia e Irini.

Irini también acude al reencuentro y, nada más entrar, Leila comienza a criticarla. Sandra Barneda le preguntó entonces por qué está tan ofendida, a lo que Leila responde: “Me da vergüenza esta persona. Lleva 11 años conmigo y yo no tengo nada que ver con esta persona”. Además, Leila reprocha a Irini las palabras que le dedicó en la hoguera, cuando le confesó que solo quería a Atamán para acostarse con él: “En la hoguera lo dijiste delante de mí, y yo te contesté lo mismo”.

La tensión aumentó cuando Leila acusó a Irini de “comerse las babas de dos chicas”, a lo que Irini respondió sin rodeos: “¿Y tú con cuántos te has liado en Canarias estando con él?”. Tras escuchar la acusación, Leila estalló contra Atamán: “Qué vergüenza que hayas traído a esta tía a la tele a decir mentiras. Es una tiparraca”.

Irini: "Todo el mundo en Canarias sabe que Leila le ha puesto los cuernos a Atamán"

Sandra pide entonces a Irini que aclarase sus palabras y explicase si tenía pruebas de lo que estaba insinuando. Irini asegura: “Todo el mundo en Canarias sabe que Leila le ha puesto los cuernos a Atamán. No me lo ha dicho él. No tengo pruebas como tal, pero me fío de la persona que vino”.

Leila niega rotundamente haber sido infiel durante su relación: “Estoy tranquilísima. En ocho años, nunca. Los dos últimos ya lo dejábamos: él se iba con ella y yo con otro chico”. También quiso conocer la opinión de Atamán sobre las acusaciones, y él es claro: “Para mí no es verdad”. Al escucharle, Leila se tranquiliza: “Con eso me quedo tranquila”.

Por último, Atamán e Irini aclararan si se habían visto fuera del programa: “Nos hemos encontrado por casualidad dos veces, no lo hemos planeado, y las dos veces nos liamos”.