Lo que Mar y Christian han descubierto sobre el amor después de 'La isla de las tentaciones 10'

Mar y Christian se sinceran en exclusiva sobre el amor, la confianza y las lecciones que les ha dejado su paso por 'La isla de las tentaciones 10', ¡dale play!

Julia y Luis hablan claro tras 'La isla de las tentaciones 10': la confianza, el amor y las segundas oportunidades

Compartir







Mar y Christian han protagonizado una de las historias más intensas de 'La isla de las tentaciones 10'. La pareja, natural de Palma de Mallorca, llegó al programa después de cuatro años de relación con el objetivo de superar los problemas de celos que arrastraban desde hacía tiempo y fortalecer un vínculo que ambos imaginaban con futuro.

Mientras Mar confesaba antes de entrar en la experiencia que le gustaría que su historia terminase incluso en boda, Christian buscaba recuperar la confianza de su pareja. Sin embargo, su paso por República Dominicana terminó poniendo a prueba todos los cimientos de la relación. Aunque en el reencuentro tres meses después sorprendieron anunciando que habían decidido darse una segunda oportunidad, durante 'El Debate Final de las Tentaciones' confirmaron que su historia ha vuelto a llegar a su fin.

En medio de este complicado momento sentimental, Telecinco.es ha podido hablar con ellos en exclusiva para conocer cómo ven ahora el amor y qué aprendizaje extraen de una de las experiencias más duras de sus vidas. Una de las preguntas obligadas era si todo lo vivido había cambiado su forma de entender las relaciones. Mientras Mar mantiene intacta su visión romántica pese a todo lo ocurrido, Christian reconoce que la experiencia le ha hecho replantearse algunas cosas importantes. "Antes los pequeños detalles no los valoraba tanto y ahora sí", admite durante la entrevista.

También quisimos saber qué buscan actualmente en una pareja, una cuestión que cobra especial relevancia teniendo en cuenta que ambos afrontan ahora una nueva etapa. En sus respuestas aparecen conceptos como la lealtad, el apoyo, el interés mutuo o el romanticismo, reflejando cuáles son las necesidades emocionales que consideran imprescindibles después de todo lo vivido.

Otro de los temas que abordamos fue el de las infidelidades, una cuestión inevitable para quienes han pasado por 'La isla de las tentaciones'. Ambos coinciden en que una traición puede llegar a superarse, aunque dejan claro que no es un proceso sencillo. "Hay que trabajarlo mucho", señala Christian, mientras que Mar apunta que para conseguirlo es necesario realizar previamente "un trabajo increíble hacia ti mismo".

Una conversación sincera que llega justo después de que ambos hayan confirmado públicamente su ruptura definitiva y que permite conocer una faceta mucho más reflexiva de dos de los protagonistas más comentados de la décima edición. ¿Siguen creyendo en el amor después de todo lo ocurrido? ¿Qué han aprendido tras su paso por el programa? ¿Y qué consejo darían a quienes atraviesan una crisis de pareja? Descubre todas sus respuestas en el vídeo completo. Dale play.