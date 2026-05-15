Arantxa Coca explica las señales que indican que una pareja ya está rota: “Hay desconexión emocional”

La psicóloga analiza en exclusiva las señales que indican que una pareja ya llega rota a ‘La isla de las tentaciones’ y cómo el reality intensifica los conflictos y las emociones, ¡dale play!

Los colaboradores de ‘La isla de las tentaciones 10’ juzgan a Leila y David Vaquero: ¿pueden enamorarse?

Compartir







'La isla de las tentaciones' continúa dejando escenas que están revolucionando a la audiencia y también a los colaboradores que siguen cada entrega muy de cerca desde el plató. Ahora, varios rostros de 'El Debate de las Tentaciones' han hablado en exclusiva para esta web sobre algunos de los temas que más están marcando esta décima edición del reality.

Cómo saber si una pareja ya está rota, según Arantxa Coca

Uno de los grandes debates que siempre rodean a 'La isla de las tentaciones' es si las parejas realmente se rompen dentro del programa o si, en muchos casos, ya llegan dañadas desde fuera. Sobre ello han querido reflexionar en exclusiva para esta web varios colaboradores de 'El Debate de las Tentaciones', con especial protagonismo para la psicóloga Arantxa Coca.

La experta analiza cuáles son las señales que pueden indicar que una relación ya estaba deteriorada antes incluso de aterrizar en República Dominicana. Entre ellas, señala la desconfianza constante, las inseguridades acumuladas, la falta de comunicación o la necesidad de acudir al programa para buscar respuestas que quizá ya intuían fuera de las villas. Además, Arantxa explica cómo el propio contexto del reality multiplica las emociones. El aislamiento de las parejas, la convivencia continua con los tentadores y la presión emocional de las hogueras hacen que cualquier duda, miedo o conflicto previo termine explotando mucho más rápido.

Pero la psicóloga no ha sido la única en pronunciarse. Lucía Sánchez, Tadeo Corrales y Anita Williams también han compartido en exclusiva para esta web su visión sobre las parejas de esta edición y sobre cómo se nota cuándo una relación entra fuerte al programa o cuándo ya arrastra problemas desde fuera.

Los colaboradores coinciden en que la experiencia de 'La isla de las tentaciones' no crea los conflictos de la nada, sino que muchas veces termina sacando a la luz inseguridades, heridas o crisis que ya existían antes de comenzar la aventura. Dale play.

Los colaboradores explican la “burbuja emocional” que viven los participantes

Lucía Sánchez, Arantxa Coca, Tadeo Corrales y Anita Williams reflexionan en exclusiva sobre cómo el contexto del reality intensifica las emociones y puede hacer que los participantes vivan conexiones o conflictos de una manera completamente distinta a la vida real. Además, también analizan quién suele sufrir más tras caer en la tentación y qué termina pesando más dentro del programa: el amor hacia la pareja o el orgullo tras las imágenes de las hogueras. Dale play y únete al debate.

El momento más impactante de 'La isla de las tentaciones 10' hasta ahora

Entre hogueras explosivas, infidelidades y conexiones inesperadas, los colaboradores coinciden en que esta décima edición está siendo una de las más intensas del reality. Pero hay una escena que ha conseguido impactar especialmente a todos. El momento, que ya se ha convertido en uno de los más comentados de la temporada, ha provocado todo tipo de reacciones entre los colaboradores de ‘El Debate de las Tentaciones’, que también han repasado en exclusiva para esta web cuáles han sido hasta ahora sus escenas favoritas de la edición. Dale play y entérate de todo.