Alberto Rosa 05 OCT 2026 - 19:57h.

El hombre de 36 años es un “paciente psiquiátrico” que ya protagonizó un incidente al atrincherarse con sus padres en 2024

El asesino de la mancuerna de Madrid fue reducido con una táser tras matar a sus padres: "Han tenido que entrar mediante la fuerza"

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César Goday, el ingeniero forestal de 36 años detenido por presuntamente haber matado a sus padres con una mancuerna en el distrito madrileño de Latina, ya fue detenido en 2024 por atrincherarse con ellos y amenazar con decapitarles en Fregenal de la Sierra, en Badajoz.

El matrimonio fue hallado muerto sobre las 4:40 horas de la madrugada en su vivienda del Paseo de Húsares de Madrid. Ambos presentaban evidentes signos de violencia por un objeto “contundente”.

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Cuando los agentes entraron por la fuerza en la vivienda, después de que el presunto autor bloqueara la puerta, lo encontraron con un alto grado de violencia y portando todavía en la mano el objeto contundente con el que habría golpeado a sus progenitores, una mancuerna.

Un "paciente psiquiátrico" detenido en 2024

Goday es un “paciente psiquiátrico”, según han confirmado a la web de Informativos Telecinco fuentes de la Policía Nacional. Fue él mismo quien llamó a la sala del 091. En un principio se pensó que la llamada la había hecho el padre, pero los agentes han confirmado que fue el propio arrestado.

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Durante el aviso se escuchaban voces que gritaban “me van a matar”, que sí pueden corresponder a las víctimas, aunque este extremo forma parte de la investigación. Durante el incidente de Fregenal de la Sierra, César Goday sembró el pánico en el municipio pacense del que era natural su madre, tras caminar armado con un cuchillo de grandes dimensiones por la calle.

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Durante ese incidente, el detenido amenazó a varios transeúntes y se enfrentó a la Guardia Civil y a la Policía Local antes de atrincherarse durante más de tres horas en la vivienda familiar de la calle El Pozo.

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Cumplió nueve meses en prisión

Finalmente, la intervención de los negociadores y la mediación de sus padres lograron que el investigado se entregara voluntariamente. Tras su arresto en 2024, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Fregenal de la Sierra decretó su ingreso en prisión provisional.

Tras cumplir nueve meses en prisión, la jueza le otorgó el 3 de junio de 2025 la libertad provisional con medidas cautelares como comparecer cada 15 días en el juzgado.

El tribunal valoró los informes de estabilización psicológica, la ausencia de antecedentes penales previos, su arraigo laboral en Madrid y su evolución favorable en un taller de conductas adictivas.

Un ingeniero forestal con experiencia en el sector energético

César Goday es ingeniero forestal por la Universidad Politécnica de Madrid, con especialidad en Industrias Forestales. Tal y como describe en su perfil de Linkedin, sus trabajos se han centrado en la industria forestal, los incendios y las energías renovables.

En su perfil presume de haber trabajado en República Checa y Austria, así como de disponer de un nivel de inglés equivalente al B2-C1, y de A2-B1 en alemán. Según su descripción laboral, ha trabajado en empresas como TRAGSA y ORTHEM como ingeniero forestal.

Algunos de sus trabajos también han estado vinculados con el sector energético. “Cuento con experiencia como operador de mercado eléctrico y de centro de control en Gnera Energía y en Wind to Market S.A”, se puede leer en su biografía de Linkedin.