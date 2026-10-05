Alejandra Rubio comparte una tierna foto junto a Tessa, su segunda hija en común con Carlo Costanzia

Lorena Romera 05 OCT 2026 - 11:37h.

La hija de Terelu Campos ha publicado una preciosa imagen junto a su hija, a la que dio a luz a finales de agosto

Alejandra Rubio, recuperada de su cesárea: bailando y celebrando con "lo mejor del postparto"

Compartir







Alejandra Rubio ha hecho las delicias de sus seguidores al compartir en Instagram una preciosa fotografía junto a Tessa, su segunda hija en común con Carlo Costanzia. La hija de Terelu Campos dio a luz a finales del mes de agosto y, como hizo con Carlo, su primogénito, está siendo muy prudente a la hora de compartir imágenes en redes de su pequeña. Sin embargo, la que fuera colaboradora de televisión ha roto su propia regla no escrita para hacer partícipes a sus seguidores de cómo está creciendo su niña y de lo dulce que está siendo esta nueva etapa de su vida.

PUEDE INTERESARTE Alejandra Rubio comparte el álbum de fotos privado antes de dar a luz a su hija Tessa

En la tierna instantánea publicada a través de su perfil oficial de Instagram -donde la siguen más de 387 mil usuarios-, la joven de 26 años aparece sentada en el sofá de su casa, con un conjunto de lo más casual (camiseta blanca y pantalón corto vaquero), mientras sostiene cariñosamente en su regazo a la recién nacida. Una imagen en la que vemos a la pequeña con un tierno pelele de manga larga de estampado floral en tonos marrones y burdeos, rematado con un elegante cuello de volantes.

PUEDE INTERESARTE Alejandra Rubio publica una imagen inédita del día del parto de su hija Tessa

Acompañando la imagen, la sobrina de Carmen Borrego ha escrito la frase "princesa de mami" junto a varios emoticonos de corazones y flores, reflejando el amor incondicional y ese estado de felicidad en el que se encuentra. Además, la creadora de contenido ha escogido de banda sonora para esta estampa la canción Seré todo contigo, del artista Ters. La canción, que habla sobre el amor incondicional, la protección y la entrega hacia quienes más queremos, dice así: "seré calma en tus noches en vela, seré el abrazo que cure tus penas".

Canal de Whatsapp de Telecinco

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

Unos versos que reflejan a la perfección los sentimientos que la madre experimenta en estos momentos. Con este entrañable gesto, la nieta de María Teresa Campos muestra la faceta más íntima de su maternidad, compartiendo pequeños retazos de su día a día familiar mientras disfruta del crecimiento de su bebé y de la bonita familia que ha construido junto a Carlo Costanzia.