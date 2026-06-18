Patricia Fernández 18 JUN 2026 - 02:05h.

Las chicas de 'La isla de las tentaciones 10' reflexionan sobre lo que han vivido en República Dominicana y cómo es su relación en la actualidad

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Salía a la luz en 'La isla de las tentaciones 10' que Mar y Bayan se conocían de fuera y que no había una buena relación entre ellas después de que hubieran sido buenas amigas. Durante el debate final ambas se pronunciaban sobre esto y cómo está su relación ahora, lo que sacaba algunas de las tensiones que han vivido algunas de las chicas después de su experiencia en República Dominicana.

Mar explicaba que su relación sigue siendo nula después de salir de 'La isla de las tentaciones 10': "Durante la experiencia fuimos buenas compañeras, es algo que me dolió hace mucho tiempo, no la juzgo por eso. Hemos intentado hablar durante este tiempo para intentar llegar a un entendimiento". Lo que hacía que Bayan contase su versión de todo lo sucedido: "No me pareció bien de que ella me dejase como de que quería algo con su expareja, es verdad que hablé con él, pero en ningún momento hice nada con él. Tú me recibiste de una manera que no era y me complicaste la experiencia y fuera has hablado con todas las demás".

Bayan contaba que "le han excluido de un viaje a Ibiza porque Mar no estaría cómoda" con ella y Julia era la que negaba que esto hubiera ocurrido. Y Nerea confirmaba la versión de sus compañeras: "Mar nos ha dicho que no quiere condicionarnos en nuestro trato contigo, que lo suyo es suyo. De verdad te lo digo".

Pero esto no se quedaba aquí, también podían ver unas imágenes en las que se mostraban las discrepancias que ha habido entre algunas de las chicas, lo que ellas explicaban en el plató. "Es verdad que con Leila desde el principio siempre nos intentaba animar de forma positiva, cuando llegó Yuli esa forma era más despectiva y eso me hacía encerrarme más en mí misma", explicaba Ainhoa y Yuli respondía con un "todavía no sé a qué fueron". Algo con lo que estaba de acuerdo Bayan: "Parece que fueron con el papelón de vamos a llorar todas para quedar bien". A lo que Leila explicaba que ella siempre las entendía, pero no lo compartía.