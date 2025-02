El compañero de Maica ha comentado que está convencido de que Juan cambió su forma de actuar y se intensificaron sus broncas cuando recibió la visita de Cristina, su madre y defensora en plató: "Cuando su madre vino a contarle cosas de fuera pues ya venía todos los días, antes de desayunar, a buscarme para discutir [...] No me cabía bien porque fue un cobarde y un aburrido, y él lo sabe".

No te pierdas nada de GH DÚO, ¡también en tu mail!

No te pierdas nada de GH DÚO, ¡también en tu mail!

A Juan no le ha gustado nada que Óscar saque a relucir sus broncas de nuevo y que siembre la duda sobre si su madre dirigió la última parte de su concurso, por lo que ha estallado contra él en su perfil de X: "Óscar, eres un reventado, no voy a perder el tiempo con una persona como tú. Solamente te deseo lo mejor y por favor intenta de concentrarte en tu programa sin tener siempre que ir criticando a los demás".

"Y sí, me llevé el maletín por mis valores", ha sentenciado Juan en su tuit, en el que ha repetido lo que tantas otras veces ha defendido y es que ganó por sí mismo y no por el voto de apoyo de las 'fresis', que no querían que Óscar se hiciera con el maletín tras sus broncas con Maica y su acercamiento el equipo azul.