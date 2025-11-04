El Gato Encerrado Analizar ‘realities’ es para el gato tan satisfactorio como formar parte de ellos para sus concursantes. El placer de ver frente al de ser visto.

Tenemos los cuatro últimos finalistas, entre los cuales saldrá un concursante para GH20. Esto sucederá el miércoles, víspera de la gala inicial de la edición, por lo que casi saldrá de la casita para entrar en la casa, sin solución de continuidad. Los candidatos finales son La Jose, Cristian, Joon y Daniella, en el orden que fueron proclamados anoche. Antes de eso tuvimos unos días que ojalá se hubieran producido antes. Días en los cuales despertaba Gustavo, y con él recuperaban la voz Jana o Cristian, mientras La Jose se desmarcaba de la mayoría para acercarse a Asier y Ruth. Interesante todo ello.

Dijo los primeros días Joon que en la casita hablaban “fleje”, que en Canarias (de donde procede) significa cantidad, mucho, un montonazo. Lástima que poco tiempo después algunos enmudecían y faltó un poco más de comunicación, para mi gusto. Una de las claves destacables en un reality de encierro es la palabra, y si falta la palabra se convierte en algo vacío, sin demasiado interés. Por eso lamento que no recobrasen la voz antes. Que hablen mucho es mejora para nosotros, como espectadores, pero no necesariamente para ellos, como concursantes o candidatos a serlo. No ha sido el caso de Gustavo, que ha mostrado un colmillo retorcido antes no visto.

Gustavo le dijo a Asier tras la gala del pasado miércoles todo lo que se había callado antes. También arremetieron contra él Jana y, más suavemente, Cristian. Como decía la reina inglesa Isabel I en la película Shakespeare in love cuando Lord Wessex le ponía una capa en el suelo para que no se mojase los pies: “Tarde… demasiado tarde”. Eso digo yo sobre la reacción de algunos estos días. Daniella es la única en llegar hasta aquí sin haber entrado en juego el primer día, pero levantó la voz bien alto (demasiado, tal vez) desde el principio y no bajó el tono en ningún momento. Le comió la tostada a Jana, una candidata más sutil, delicada y, sobre todo, interesante.

Nos guste más o menos, la decisión de la audiencia es incuestionable. Entre otras cosas porque los cuatro finalistas fueron elegidos por tres cuartas partes de los votos. Dándole la vuelta podemos decir que a los descartados les votaron poco más de un 20% de los usuarios de Mediaset Infinity. Lo tenían muy claro, por tanto. Me da un poco de rabia que sigan algunos que se esforzaron en dar una imagen de felicidad grupal con el objetivo claro de contrastar con el taciturno Asier o la desidiosa Ruth.

Gustavo vs. La Jose, ganó La Jose

Quien más se ha significado estos últimos días es La Jose. Ya dije que viró hacia la minoría y le he visto más cerca de Asier y Ruth que hasta ahora. Demasiado flower power para los tiempos que corren. Y para mi gusto, debo decir. Mientras Gustavo sacaba un genio inédito, este candidato debía estar convencido de que Asier sería uno de los finalistas, del mismo modo que posiblemente se equivocase al pensar que no llegaría Daniella. Lo que nunca se debe hacer es ofrecer una cara y cuando el espectador ya ha catalogado al personaje cambiar de forma radical. Eso hizo hace unos días Gustavo.

El contento y despreocupado Gustavo, aquel que iba para dar alegría a la casita, se convirtió sorpresivamente en el más borde del grupo, protagonizando una de las escenas más tensas de las habidas en todo este tiempo. Me atrevo a decir que lo suyo superó la dureza de Noa, aunque no sus malas maneras, así como la radical censura a algunos compañeros que vimos en Nora. Y, por supuesto, Daniella parece un alma cándida al lado de asertivo Gustavo y su discurso pasivo-agresivo contra Asier.

Los protagonistas del primer duelo de la noche han mantenido una tensión sexual demasiado forzada, sobre todo por parte de Gustavo. Este elaboró un discurso sobre la responsabilidad afectiva que no se correspondía con lo que estaba haciendo. La Jose aportó más sinceridad a la relación entre ambos, siendo realmente el responsable, rechazando entrar el juego peligroso del uruguayo, que tenía pareja o similar al entrar. La Jose se cansó de su papel de los primeros días, confesado por él mismo; y tampoco ha sido capaz de mantener hasta el final ese otro papel posterior. Me gusta más La Jose de verdad, un tipo inseguro y frágil, muy lejos de perfiles masculinos triunfantes, como los de Cristian o Asier. Este sí que podría ser uno de mis candidatos.

Jana vs. Cristian, ganó Cristian

De los enfrentamientos vistos en esta semanas me quedo con el de Jana y Cristian. Si ambos hubieran reaccionado antes podrían estar ocupando ahora perfectamente las plazas de Asier o Daniella. Cuando Cristian despreciaba a Jana no hubiera imaginado que lo iba a preferir ante que otro candidato. No volveré a caer en la comparación entre dos candidatas, pero que Cristian le haya ganado el duelo a Jana no me duele tanto como que Daniella haya convencido más que su compañera. A Jana le benefició que varios compañeros se pusieran en su contra, la mayor parte de las veces de forma injusta, tanto como le ha perjudicado después ser engullida por la mayoría silenciosa de que he hablado.

Para mí, Cristian es el finalista más sorprendente. El otro día hacía un aparte con Ruth y pretendía que le confirmase sus sospecha sobre que los enfrentamientos tenidos por esta con Daniella u otras personas han estado motivados por llamar la atención y sacar la cabeza en un grupo ya formado al que se incorporó la última. Otra vez el Cristian que habla a un compañero, pero en realidad se está dirigiendo a la cámara. Se le coje a la primera su obsesión por construir la imagen de sí mismo del chico perfecto: comprensivo, tolerante, generoso y dialogante. Como decía la Constitución de 1812 (conocida como ‘La Pepa’) en su artículo 6: “Los españoles serán justos y benéficos”. ¡Como Cristian!

Ahora confieso abiertamente que mi favorita era Jana, pero ha sucedido lo habitual en los últimos tiempos, que si me gusta dura poco. Lo cierto es que esta candidata ha durado casi hasta el final, lo cual no es tan poco. También debo decir que entiendo la decisión de la audiencia votante porque su protagonismo en las primeras galas se fue diluyendo hasta esta última semana en que despertaron los muertos, como si fuera Halloween. Y es que era Halloween.

Joon vs. Ruth, ganó Ruth

Joon era una incógnita la semana primera y lo sigue siendo a un día de la final. Visto el resultado de los duelos, puedo decir que está entre mis candidatos, junto a La Jose. Joon es antisocial (como Belén Ro y yo mismo), intuitivo y juguetón. El único que se ha significado como estratega, a pesar de la absurda mala prensa que esto conlleva. No le veo cocinando para ganarse a sus compañeros, sino para no aburrirse. Puestos a ponerle una pega sería que canta demasiado, aunque ahora menos que al principio. Eso sí, canta bien y su voz tiene una tesitura muy bonita.

Reconozco que me suscita curiosidad verle en el juego de eliminación competitiva que supone Gran Hermano. Si fuera un animal sería un gato, como yo. Se relaciona cuando quiere y con quien quiere, es arisco a veces y disfruta con el juego. Dale una goma elástica a un gato y no le verás nunca pasarlo tan bien. Su inteligencia le ayuda a disfrutar del juego por el juego, sin buscar ninguna recompensa. Y esto es buenísimo en este programa. Temo que le pueda el miedo, razón por la cual estuvo excesivamente retraído al principio, como expuse en mi primer escrito de la temporada.

Liberado del miedo y en su faceta más felina, Joon puede ser un concursante que brille en GH20. Su elección comporta un riesgo, pero estoy dispuesto a correrlo y no es menor que si fuera La Jose el elegido. Con los dos tengo la misma sensación de que puede salir muy bien o muy mal, aunque el perfil jugón de Joon hace inclinar hacia él la balanza. No estando Jana (una gran amiga), que sea este español de ascendencia coreana y japonesa.

Asier vs. Daniella, ganó Daniella

El programa dejó para el momento final el duelo más esperado. Los dos grandes enemigos. Ambos entraron más tarde que los demás finalistas y supieron quemar las naves cuando debían. A estos no les reprocharía Isabel I la tardanza. Movieron la casa elevando el tono, tanto de las discusiones como relativo a los decibelios, aunque los gritos vinieron más del lado de Daniella. Por el contrario, Asier mantenía esa calma inquietante que parece anunciar una revancha temible. Serio y cabizbajo, es un tipo de persona en la que me cuesta confiar. La principal acusación de sus compañeros tras la pasada gala es que se muestra de un modo en la casita y de otro en plató, en lo cual coincido.

Fue este el único duelo en el que escribí el nombre de Daniella antes de ser pronunciado por Nagore Robles. Demasiado encerrado en sí mismo aparenta estar Asier como para dar el juego requerido. Su rival, por el contrario, es demasiado expansiva, como la onda de sus explosivas reacciones. Corre el riesgo de cansar y quemarse demasiado pronto. Pero si se piensa bien, su perfil igual puede ser de primera expulsada (Aida) como de ganadora (Laura Campos). Está claro que lleva el marchamo de concursante de Gran Hermano, de igual manera que se ha desgastado demasiado. Quedaría por saber si el desgaste afecta a los locos que hemos seguido Uno de GH20 o lo compartirán los seguidores del propio programa.

Moleskine del gato

Me ha pasado prácticamente lo mismo con todos los exconcursantes de GH que han conectado con el programa para hacer sus preguntas, elaboradas motu proprio, cuando no improvisadas. Y es que al primer vistazo no he reconocido casi a ninguno. Anoche Laura Campos (GH 12) me pareció una desconocida, algo parecido a lo que he pensado de primeras con los demás. Debe ser cosa mía. Con el padre de Ruth anoche ya aluciné, pero es que no era exconcursante, claro.

Lo de Óscar Landa y Miguel Frigenti merece comentario aparte. Como no tengo tanto espacio lo abordaré de manera resumida. Muy resumida. Recomiendo a Óscar un relajante antes de acudir a un programa de televisión, en especial si va a coincidir con Miguel. Por supuesto, prescrito por un médico. Y a Miguel que logre pasar de todas estas cosas. Por propia experiencia sé que cuesta bastante, pero al final se consigue. Tú ni caso. Que sigan ladrando. El enfrentamiento fue entre incómodo y divertido, que no es está tan mal. Y eso es todo.

El jueves será mi último escrito sobre Uno de GH20, pero empezamos con la crónica de la gala de presentación de GH20 al día siguiente. El viernes comienza la vigésima edición en este vigésimo quinto aniversario del formato en España. Tenemos tantas cosas que contarnos…

(Por cierto, la foto de Jana casi al final de este escrito es porque anoche parecía una auténtica estrella sacada de la alfombra roja del festival de Cannes, o el mismísimo Dolby Theatre la noche de los Óscars).