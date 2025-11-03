El colaborador y el exconcursante se enfrentaron durante la semifinal entre gritos, acusaciones y Nagore Robles pidiendo calma

La semifinal de ‘Uno de GH 20’, reality que pudes seguir en exclusiva en Mediaset Infinity, se convirtió en un auténtico polvorín tras el cara a cara entre Miguel Frigenti y Óscar Landa, que terminó con gritos, acusaciones y la presentadora pidiendo calma

El periodista y colaborador de televisión se enfrentó al exconcursante, que había pasado varios días en la casa del reality como invitado. Lo que parecía una simple réplica acabó con uno de los momentos más tensos de toda la edición.

“Eres un mentiroso”, comenzó Frigenti, visiblemente alterado. “Te dedicas a traspasar líneas rojas sobre las personas y eso puede costar trabajos”.

Óscar, lejos de quedarse callado, contraatacó con fuerza: “No soy un mentiroso, Miguel. Tú sí lo eres. Has dicho cosas muy graves sobre mí”, exclamó, mientras el plató estallaba en murmullos.

El punto álgido llegó cuando Miguel Frigenti lanzó una acusación que dejó a todos boquiabiertos: “Este señor me llamó en marzo y me propuso hacer un montaje porque no tenía trabajo. Me pidió fingir un enfado para conseguir platós”.

Óscar reaccionó inmediatamente, negando tajantemente las palabras de su rival: “Eso es mentira. Eres un rastrero. No puedes decir eso de mí en televisión. Jamás te propuse nada”, gritaba fuera de sí.

La tensión creció hasta tal punto que Nagore Robles tuvo que intervenir con firmeza: “Óscar, Miguel, por favor, basta. No se puede hablar a la vez. Aquí no todo vale. Respiráis y os calmáis los dos”.

Cruce de pantallazos y acusaciones personales

Cuando parecía que el conflicto podía apagarse, Óscar amenazó con enseñar unos supuestos mensajes para defenderse.

“Tengo todos los WhatsApp guardados, pantallazos de sus conversaciones con Rubén, incluso cómo hablaba mal de su propio fandom. Lo tengo todo por escrito”, aseguró, mientras Frigenti lo calificaba de “mentiroso y falso”.