Lara Guerra 03 NOV 2025 - 23:20h.

Así queda la lista definitiva de aspirantes para 'Gran Hermano 20'

El próximo miércoles la casita de 'Uno de GH20' cerrará sus puertas y sólo uno de los aspirantes será quién pueda llegar al reality más esperado de la televisión: 'Gran Hermano 20'. Poco a poco algunos concursantes han ido accediendo al prestigioso sofá que les acerca hasta la gran final, sin embargo, en la gala la mitad de los candidatos pone fin a paso por la casita.

Varios de los porcentajes de los aspirantes están muy igualados y los nervios entre ellos son cada vez más perceptibles conscientes del poco tiempo que queda para conocer al que será el concursante definitivo. En el transcurso de la gala Nagore Robles ha ido colocando a dos de los candidatos en distintas ocasiones donde uno seguiría en la fase y otro no.

En primer lugar, la presentadora coloca a Gustavo y a La Jose, tras esto comienza con el primer aspirante que se mantiene en la fase: "Los usuarios de Mediaset Infinity han decidido con sus votos que continúa en la fase final de 'Gran Hermano 20'… ¡Jose!". Después, el programa ha conectado con Han de 'Gran Hermano 16' para lanzar unas preguntas a Joone y Jana; asimismo Ruth recibía el mayor apoyo por parte de su padre. Sin embargo, entre tantas emociones, llegaba el momento de conocer al segundo aspirante que pasaba a la última fase del reality. Esta vez, Nagore llamaba al frente del plató a Cristian y a Jana: "Los usuarios de Mediaset Infinity han decidido con sus votos que continúa en la fase final de 'Gran Hermano 20'… ¡Cristian!"; esto dejaba completamente destrozada a la exaspirante, la cual se mostraba muy agradecida ante el programa.

Nagore Robles desvela el resto de aspirantes que pasa a la fase final del casting

Por otro lado, la gala continúa y Laura Campos, exganadora de 'Gran Hermano' anunciaba su bonita relación con Samu tras su ruptura desde el confesionario hace años. Asimismo, la gala recibía en videollamada al padre de Ruth, quién le deseaba su mayor apoyo para entrar al reality. Tras esto, la presentadora llamaba al siguiente dúo, que se debatía entre Ruth y Joon, dónde de nuevo emitía la mítica frase: "Los usuarios de Mediaset Infinity han decidido con sus votos que continúa en la fase final de 'Gran Hermano 20'… ¡Joon!".

Por último, después de recibir las preguntas de Adara Molinero hacia algunos aspirantes y ver la llamada tan emotiva de la tía de Asier, del último duelo se realizaba entre este último y Daniella; dos aspirantes que han tenido varios enfrentamientos en la casita. Por ello, Nagore pronunciaba por última vez la frase que dejaría al último aspirante y expulsado de la casita: " al siguiente dúo, que se debatía entre Ruth y Joon, dónde de nuevo emitía la mítica frase: "Los usuarios de Mediaset Infinity han decidido con sus votos que continúa en la fase final de 'Gran Hermano 20'… ¡Daniella!"