El Gato Encerrado Analizar ‘realities’ es para el gato tan satisfactorio como formar parte de ellos para sus concursantes. El placer de ver frente al de ser visto.

Compartir







14 NOV 2025 - 08:44h.

Las cosas no siempre terminan siendo como está previsto y el grupo con menos integrantes salvó ayer unas nominaciones que se preveían complicadas para ellos. Cierto que Aroa fue expulsada, pero debería poner “expulsada”, porque tendrá este domingo una inesperada segunda oportunidad. Ha sido como en El señor de los anillos, donde dos hobbits, Frodo y Sam, miembros de una “minoría minúscula”, son capaces de triunfar frente al poderío militar de Sauron. La ausente Aroa pudo celebrar anoche que no saliesen a la palestra Mamadou, Raúl, Paula, Desi y Quili. Solo corre peligro Belén, lo cual calificaría como un mal menor.

A pesar de la salida de Aroa no ha sido una buena noche para sus enemigos, puesto que están en la palestra Diego y José Manuel. Junto a Jonay serían los sargentos de ese ejército que pretende presentarse como el de los guardianes de la despensa. Dicen que pretender el bien del colectivo, pero más bien diría que defienden su interés particular. Curioso que Aroa prefiriese que esté nominado José Manuel antes que Jonay, lo cual confirma que podría mantener cierta relación de amor y odio hacia este compañero. También digo que es un sentimiento no correspondido, a no ser que Jonay nos esté engañando. Una decisión de Aroa deja fuera de la terna de nominados al mismo Mamadou que un rato antes lloraba su marcha y pone en peligro a José Manuel.

Patricia pone a prueba a Aroa antes de la gala

Hace bien Aroa en condenar a José Manuel sin conocer el papel de este en la maniobra de Patricia para desestabilizarla la misma tarde de ayer. Patricia escondió la crema de chocolate para ver cómo reaccionaba. Su intención era descubrirlo durante la gala, probablemente desde el plató. Cuando Aroa lo echó en falta puso el grito en el cielo amenazando con requisar todo lo necesario para cocinar. “Aquí no cocina nadie hasta que no aparezca el frasco de crema de chocolate. ¡No se come en esta casa¡”, dijo Aroa y pronto cambió las amenazas por el llanto. Cuando Patricia la escuchó llorar fue a confesarla que había escondido ella el frasco, aduciendo que todo había sido una broma. Mantuvo igualmente lo de la broma hablando con Jorge Javier Vázquez, pero ella misma se desdecía.

Patricia había confiado el secreto de su pillería a José Manuel, que luego negaba saber nada. No es una opinión que Patricia pretendiese poner a prueba a Aroa porque ella misma se lo contaba a los pájaros Íñigo y Edurne después de su reconocimiento de culpa ante todos. “Quería que se viera cómo es”, dijo Patricia. De manera que no era una broma. En realidad era una prueba y también se puede interpretar como una trampa. Posiblemente consiguiera lo que quería porque Aroa montó en cólera, su caballo favorito, por una mísera crema de cacao. Pero conociendo la historia completa es Patricia quien queda mal.

José Manuel negaba saber dónde estaba la crema de cacao cuando Patricia ya le había confesado el secreto, pero sin poder evitar dejar escapar una media sonrisa. Eso pudo molestar a Aroa más que el motivo real de la discusión. Sin crema de cacao se puede subsistir, sin embargo, ver a parte del grupo riendo ante sus protestas debe dejar muy mal cuerpo. En otro caso me parecería absurdo y exagerado su llanto, pero en este lo comprendo como respuesta a esa sensación de estar siendo objeto de una burla colectiva totalmente innecesaria. La maniobra de Patricia es legítima dentro del concurso, pero no cuadra con el discurso de corrección mantenido por el grupo en su conjunto.

Cuando descubran que está nominado José Manuel en lugar de Mamadou serán conscientes de su fracaso. El ejército persa vencido por los 300 espartanos. Son mayoría, pero solo han podido sentar en la sala de expulsiones a Belén. Si soy sincero, creo que nadie va a lamentar su ausencia si fuera ella la expulsada. Tal vez por eso, porque es una mosca cojonera y porque me hace cierta gracia, me gustaría que se salvase. La sensación de haber sido arrollados por la minoría sería ya total si es expulsado Diego o José Manuel. Y de hundimiento total si regresa Aroa. En el lado contrario la satisfacción puede llegar a ser pecado mortal para Paula.

Patricia y Paula, nuevos pájaros

No me atrevo a decir “pájaras” por si puede tener una connotación algo inconveniente. Lo digo porque la pajarería tiene dos nuevas inquilinas. Patricia y Paula han cambiado su inmunidad en las próximas nominaciones por habitar ese lugar lleno de incomodidades. Al igual que sucedió el pasado jueves, Jorge Javier pidió voluntarios. Mientras que entonces se levantaban ocho personas esta vez solo lo hizo Patricia de primeras. Dijo que había sido un impulso espontaneo, sin aclarar que el día anterior había comentado que se presentarían ella y Almudena. Por lo que fuera, esta última no secundó a su amiga, y ante la necesidad de que Patricia tuviera compañía terminó Paula siguiendo su ejemplo y se levantó también.

Íñigo y Edurne, pájaros salientes, habían intentado quitar a su compañera la idea de la cabeza. No les hizo caso. Anoche insistían en la dureza de la experiencia e Íñigo llegaba a aventurar posibles abandonos. No las ve aguantando una semana esas condiciones de vida, pasando frío, haciendo sus necesidades en una letrina y comiendo gusanos o alpiste, como si fueran auténticos pájaros. Ojalá se equivoque Íñigo, un concursante que pierde parte de su atractivo con estas muestras de tener algunas cosas en común con Jonay o José Manuel. Son los machirulos que no consideran a algunas mujeres capaces de resistir tanto como ellos. Igual les da la razón Patricia porque no llevaban ni diez minutos y ya estaba llorando.

Que Paula decidiese llevar vida aviar durante los próximos siete días deja a Aquilino como daño colateral. Esta madrugada se le veía descompuesto y cabreado. Supongo que se siente abandonado y no está dispuesto a pagar del pato (otro ave) por la decisión de su amiga. No quiere tener que estar todo el santo día en el jardín para acompañarla porque quiere convivir también con sus demás compañeros de encierro. Decía, además: “Llevo toda la semana cuidándola para esto. Le he dicho que no lo hiciera, pero mírala”. Mirada. Parece un pájaro. O una gallina, no sé bien.

Tampoco salen bien parados Íñigo y Edurne de su conversación con Patricia después de descubrir esta su supuesta broma. Hubieran podido ser un poco más ecuánimes y recriminarle algo en lugar de aceptar todo y dar la razón en a esta compañera. No deberían haber dado por buena la explicación de que se trataba de una broma dado que Patricia ya había confesado que su intención era poner a prueba a Aroa. Con lo perspicaz que parece Íñigo, en esta ocasión se le escapó. O sencillamente prefirió no decir lo que pensaba realmente. Prefiero creer esto de este ingeniero que tras la salida de Aroa ahora reconoce que “tenían sentido muchas de las cosas que decía”.

Tensión en el oasis

Siendo tendencioso diría que ha llegado al oasis Aroa y han tenido la primera bronca. Hasta ahora había allí la paz de los cementerios, pero anoche Noah y Sofía cargaron contra Cristian. Demasiado evidente que reaccionaron al saber que solo pueden entrar en la casa tres de los cinco (se incluya a Aroa). Las novias le han visto las orejas al lobo e imagino a Noah haciendo lo posible por evitar tener mala conciencia ad aeternum por haber arrastrado hasta allí a Sofía. Advertida del peligro prefirió disfrutar de su compañía aún exponiéndola. Desde anoche ya saben que el peligro era irse a casa.

Doy por supuesto que el conflicto entre Cristian y Sofía, al que se unió Noah con aparente entusiasmo, es artificial y forzado, porque se trata de una auténtica estupidez. Cristian aclaró a Sofía dos o tres veces la pregunta que le había hecho Jorge Javier, algo que al parecer no sentó demasiado bien a esta. Le acusó de ser estratega (ese tópico ridículo) y de saber mucho de tele. Cristian se disculpó reconociendo que hablar por ella había estado mal, pero no es del todo cierto. Solo se limitó a aclarar la pregunta del presentador e insistir cuando Sofía no terminaba de responderla. Insisto, lo extraño es que esto pase ahora después de pasar la semana que han pasado.

Observatorio de nominaciones

Los propios concursantes formaron parejas para nominar, quedando fuera (son número impar) Quili, único que nominó en solitario. Los integrantes de las parejas hubieron de ponerse de acuerdo para nominar, aunque la mayoría optó por repartirse los puntos. Destaca el caso de las nuevas habitantes de la pajarera al pertenecer a grupos diferentes. Fue Paula quien impuso su criterio, manejando cuatro de los votos frente a los dos de Patricia.

Así transcurrieron las nominaciones:

Íñigo y Paula > Quili (1), Mamadou (2) y Belén (3)

Joon y Jonay > Belén (1), Raúl (2) y Mamadou (3)

José Manuel y Diego > Belén (1), Quili (2) y Mamadou (3)

Mamadou y Desi > Almudena (1), Diego (2) y José Manuel (3)

Raúl y Belén > Almudena (1), Jonay (2) y Diego (3)

Almudena y Lorena > Quili (1), Mamadou (2) y Belén (3)

Patricia y Paula > Joon (1), Belén (2) y Jonay (3)

Quili > Jonay (1), Diego (2) y Joon (3)

Nominados provisionales: Belén (10), Mamadou (10) y Diego (7). Aroa llevó al oasis una caja que abrió poco antes del final de la gala comprobando que contenía un sobre. En el sobre se revelaba que ella y sus nuevos compañeros tenían el poder del intercambio. Como solo Aroa ha convivido esta semana con ellos tomó la decisión, aceptada por el resto. De esa manera decidió salvar a Mamadou y meter en la terna de nominados a José Manuel. Por tanto, nominados definitivos: Belén (10), Diego (7) y José Manuel (3).

Como queda dicho, Aroa se habrá salvado de estar nominada si es que el domingo vuelve a la casa. Esto ayuda a explicar que entre los nominados haya dos del grupo contrarios a la presunta expulsada (Diego y José Manuel), siendo la tercera no del todo afín. No en vano en los posicionamientos se quiso poner primero detrás de Raúl, para cambiar de opinión al momento. Esta noche no del todo desfavorable a Aroa requiere el remata de un buen domingo de debate.

Moleskine del gato

La despedida de Aroa desde el plató me pareció una auténtico despropósito. Su visita a Fuencarral fue fugaz porque pronto volvió a Tres Cantos, pero antes le dejaron despedirse de sus compañeros. Esto hará que la sorpresa sea mayúscula si termina volviendo a la casa. Por cierto, se pudo comprobar que no recibía apenas información en esa visita, ni la recibía su gente, ni su hermana (que hace de defensora) estaba presente, ni le pusieron vídeos de la convivencia. Solo algo relativo a ella misma. El caso es que no fue capaz ni de decir los nombres de su gente, prefiriendo decir que ellos ya saben quiénes son. Lo peor fue que le entrase risa al ver llorar por su marcha a Mamadou. A veces parece que está para encerrar, pero ya estoy deseando que vuelva.

Los porcentajes de “expulsión” estaban así siendo cuatro nominados: 40,3 %, 25,4 %, 21,4 % y 12,9 %. Y una vez salvada Lorena estaba la cosa así: 46,4 % 30,7 % y 22,9 %. Casi tantos votos obtuvo Aroa como la suma de los que fueron para Patricia y Raúl, que fue el segundo salvado.

[Todas las imágenes de este texto han sido capturadas por el autor]