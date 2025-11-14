Gran Hermano 14 NOV 2025 - 01:21h.

Desirée se convierte en la primera concursante en descubrir el Oasis, la estancia secreta de 'Gran Hermano 20'

Desirée y Rocío veían romperse su gran sueño de entrar juntas a la casa de ‘Gran Hermano 20’ en la gala de estreno, pues, nada entrar por la puerta, Jorge Javier Vázquez les presentaba un gran dilema: solo una de las dos podía entrar. Tras un momento de drama y muchas lágrimas, Desirée era la que finalmente se quedaba sin saber que su amiga estaría solo a un par de metros de distancia. Ahora, ambas vivían un emocionante reencuentro.

Desde el jueves, mientras que Desirée se encuentra en la casa oficial, Rocío es una de las habitantes del Oasis, una estancia secreta en la que también se encuentran Cristian, Noah y Sofía. En esta primera semana de convivencia, las de Jerez de la Frontera se han echado mucho de menos y no han parado de hablar la una de la otra con el resto de sus compañeros. Sin embargo, esta noche todo cambiaba y las amigas volvían a verse las caras.

El tan esperado reencuentro sucedía en el Oasis, allí aparecía una expectante Desirée que se convertía en la primera concursante en descubrir la estancia secreta. Rocío que se encontraba escondida salía corriendo a recibir a su amiga y ambas, totalmente emocionadas, se fundían en un intenso abrazo mientras gritaban de felicidad. "Te he echado un montón de menos... Estaba moribunda, lacia, muerta, inservible", le decía Rocío a su amiga mientras está ataba cabos sobre el lugar en el que se encontraban: "¿Has dormido aquí?"

La importante advertencia de Jorge Javier a Rocío y Desirée: "Habrá graves consecuencias"

Antes de cerrar conexión con las concursantes que no podían parar de abrazarse, el presentador conectaba con ellas para hacerles una importante advertencia sobre el Oasis: "Cuando vuelvas a la casa no puedes revelar a nadie la existencia de este lugar, Desirée, si lo haces habría consecuencias gravísimas para las dos. sufrirías una expulsión fulminante", sentenciaba Jorge Javier.

El cómico momento entre Rocío y Jorge Javier Vázquez: "¿Tú te estás riendo de mi?"

Previo al reencuentro de las amigas, Jorge Javier conectaba con Rocío para hablar con ella sobre sus primeros días en el reality. Un momento muy cómico entre la concursante y el presentador en el que esta se desahogaba sobre cómo se encontraba: "Estoy muy mal, me quiero ir para la casa con la Desi". En ese momento, Jorge Javier le preguntaba a quién quería ver y, a pesar de que esta le dijese el nombre de Desirée, en pantalla aparecía su loro, Currito.

El presentador comenzaba a imitar al animal y una desconcertada Rocío le preguntaba: "¿Te estás riendo de mi?". Tras esto en pantalla, aparecía Desirée y la concursante saltaba de emoción al ver el rostro de su amiga, sin embargo, Jorge Javier le decía: "En su vida ahora no eres nada. Ella ha encontrado nuevos compañeros, nuevos horizontes, una nueva vida...", a lo que rápidamente la gaditana saltaba: "No te creo".