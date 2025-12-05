El Gato Encerrado Analizar ‘realities’ es para el gato tan satisfactorio como formar parte de ellos para sus concursantes. El placer de ver frente al de ser visto.

05 DIC 2025

Desolados tras tres expulsiones, los concursantes hacían conjeturas esta madrugada sobre si puede haber otra casa y quienes la habitan son los que van a optar por el premio final. De otra manera no se explican lo que está pasando. No saben que todos van a pasar las Navidades en su casa, uno de ellos después de haber ganado la vigésima edición de Gran Hermano. Ayer tuvimos la confirmación de que no durará hasta febrero, como estaba inicialmente previsto. La audiencia no está acompañando, pero ese análisis no me corresponde. Lo que suceda después de las fiestas ya se sabrá a su debido tiempo. Ahora lo importante es vivir, como siempre con pasión, el devenir de los once (el domingo serán diez, porque saldrá otro concursante) que quedan en la casa. Aunque sea por poco tiempo.

Patricia fue la triunfadora de la noche. Primero porque ganó la partida a José Manuel, que ni en sus peores sueños salía anoche de la casa. Más bien estaba convencido de que se seguiría colgando la banda de Míster Sevilla muchas semanas más, si es que volvía a salir a la palestra. Más tarde pudo comprobar Patricia que en ninguna ocasión corría peligro de subirse al camión de la mudanza por la puerta de carga, donde el resto de los paquetes tienen su entrada y salida. Vi a Patricia eufórica por todo esto y con ganas de revancha. Incluso celebró entre risas la salida de Mamadou, primero en ocupar espacio de paquete en el camión.

El grupo de Aroa sufre las primeras bajas

Fue premonitorio que Aroa dijese el miércoles que nadie de su grupo había sido expulsado hasta ahora. Ya no podrá repetirlo porque anoche se fueron Mamadou y Paula. Él era su ojito derecho, diría que desde el primer día. Y aunque con ella ha tenido sus discrepancias, era consideraba por todos como una más de su grupo. El drama de Aroa no es mayor que el de Quili, aunque en su situación puede que lo procese después como una especie de liberación. Estará más tranquilo sin soportar la tortura de ver todo el día a una mujer por la que siente una indisimulable atracción sabiendo que solo pueden ser amigos. Parecidos dramas estarían viviendo otros concursantes como Cristian, si se hubiera ido Joon; o Rocío, si la expulsada hubiera sido Desi.

Una de las cosas que me gusta de este grupo de concursantes es que, a diferencia de lo observado en otras ocasiones, han establecido lazos afectivos reales en apenas un mes. No es oro todo lo que reluce, obviamente. Me resulta difícil de creer a Cristian cuando hace por acercarse a Desi, pero no tengo ninguna duda de que tiene afecto real por Joon. También pienso que Patricia solo se quiere a ella misma, aunque me parece muy exagerada la reacción en su contra de buena parte de la casa. Su salida del ‘confe’ diciendo “jo…s, esto he vuelto” me parece un momento épico que pocos se hubieran atrevido a protagonizar. Fue la primera vez que se atragantó Mamadou anoche, aunque le esperaba algo peor.

Casi todos confiaban en que saldría Patricia, una opción de consenso porque tiene enemigos en todos los grupos. Por una vez podemos decir que un grupo inferior de veinte personas encerrados en una casa en condición de aislamiento no forman solamente dos grandes grupos. Esto pasa el 90 % de las veces, o más. Pero en este caso estamos ante el porcentaje menor de la casuística porque se han formado dos grupos y luego está Patricia. Aunque bien mirado, las amigas Desi y Rocío son también un grupo en sí mismas. Tanto en los posicionamientos del lunes como anoche mismo cargaron contra Patricia varios compañeros entre quienes estaban Desi o Mamadou, aunque el más duro fue Raúl.

No termino de entender por qué tanta animadversión hacia Patricia. Si es porque ha tenido la mano un poco larga cogiendo comida de la despensa, no creo que haya sido lo suyo igual de escandaloso que lo de José Manuel. Como siempre pasa, unos cardan la lana y otros llevan la fama. Que sin haber tenido grandes discusiones le digan a Patricia que es mala persona me llama la atención. De Raúl podría coleccionar adjetivos calificativos que son cualquier cosa menos amables, por no decir claramente insultantes. A saber, le dijo: prepotente, sobrada, rencorosa, vengativa, egocéntrica, insoportable y egoísta. Belcebú es una bellísima persona a su lado, por lo visto.

Salió José Manuel

Sin alcanzar el porcentaje de expulsión de Almudena (62 % entre cuatro y casi 80 % en su duelo con Patricia), José Manuel fue humillado anoche no solo con su expulsión, también con un porcentaje del 49 % frente al 28 % de Patricia y ese 23 % contra Belén. Si hubieran llegado a un duelo creo que el 60 % no se lo quitaba nadie, o incluso más. Esto quiere decir que Patricia y Belén tienen casi el mismo apoyo, aunque el voto para expulsar no ofrece datos fiables en esa dirección. Sencillamente, parecido número de espectadores dieron su voto para que fuera expulsada una o la otra. No me sorprende porque lo prioritario era quitarse de encima al de la banda de Míster.

Con toda su inocencia piensa que ha sido expulsado por decir que su sueño no era Gran Hermano sino ser modelo internacional. En la parte positiva (aunque esa era temática ayer, nada más) vi a José Manuel aceptando sus error, con más autocrítica de la que suelen tener los expulsados. Eso sí, no entendí que analizando las razones por las que está fuera tuviera que hablar de su mal pie de nacimiento (no es figurado, nació con un pie malillo) o el problema de su cadera en la adolescencia. No descarto que quisiera dar un poco de pena para evitar daños mayores. Seguramente aprovechará las enseñanzas derivadas de recibir un cura de humildad como la de anoche.

A Quili y Patricia no se les puede reprochar nada

Se despidieron con gran emoción, aunque la serenidad de Paula contrastaba con la voz de Quili, temblorosa y ahogada en llanto. El novio de Paula estará tranquilo porque la tentación de Aquilino se aleja. Este no sabía si definir lo suyo como amor, prefiriendo simplificar diciendo que ella le gusta. El caso es que no se puede reprochar nada a ninguno de los dos porque han dejado las cosas claras en todo momento. Con gran madurez, Quili no ha escamoteado sus sentimientos y Paula le ha dejado claro en todo momento el deseo de unir su destino al de José María. Este miraba anoche las imágenes con un rosario en la mano. Creo que repasó varias veces los misterios, más los dolorosos que los gozosos, luminosos o gloriosos.

No sé valorar si la necesidad que tenía Quili de que Paula reconociese que la atracción es mutua se debe a una cuestión de autoestima o es por mantener cierta esperanza de que las cosas puedan cambiar en un futuro. Quiero decir que si Paula le llega a decir abiertamente que también a ella le gusta se hubiera quedado igualmente pesaroso por no poder conseguir llegar a más, pero con su autoestima algo reparada. Al tiempo, si eso llega a pasar no hubiera descartado que algo cambiase y lo que hoy es un no se pudiera terminar convirtiendo en un sí. Es posible que sean ambas cosas, aunque posiblemente sea prioritario proteger su ego.

Posicionamientos letales

concursantes quienes nominan y la audiencia quien expulsa. En este caso, los dos candidatos menos votados fueron la propuesta de la audiencia para que los concursantes eligieran cuál de ellos debía abandonar la casa. Una pequeña vuelta de tuerca que no sabría decir si aplaudirán o no aquellos que piden novedades en la mecánica mientras se quejan incluso de que la sintonía no sea exactamente la que estrenara el programa hace un cuarto de siglo. Lo llamaron “posicionamientos letales”, y ya lo creo que así fueron.

Los menos votados a la vuelta del camión de la mudanza fueron Joon y Paula. Detrás de esta última se posicionaron Edurne, Paula, Cristian, Jonay y Desi. El resto detrás de Joon (Quili, Belén, Aroa y Raúl). Otro triunfo de Patricia, posicionada contra la finalmente expulsada. Paula también tuvo su momento triunfal, no solo por la llamada de minuto y medio con su novio, sino porque ella fue la única en posicionarse el lunes contra José Manuel, primer expulsado de la noche. Pírrica victoria al ser ella la tercera. A Desi le correspondió el delicado papel de ser quien decidiera la votación. Si se hubiera decantado por Joon la cosa hubiera terminado en empate y no sabría adivinar la decisión de la audiencia.

Moleskine del gato

Una pena recibir la noticia oficial de que el programa termina dentro de poco más de un mes justo la noche que la gala sale redonda, de esas que hacen afición.

Ayer hice mi valoración en positivo de los concursantes que siguen en el juego. Si lo llego a dejar para más tarde porque no hubiera podido llenar medio artículo, aproximadamente. Pero cometí el error de dejarme a una concursante, lo cual me fue advertido por una amable seguidora en la red social X, antes conocida como Twitter. Reparo aquí ese error, que también ha sido corregido en el ese escrito. La concursante olvidada en Edurne. Creo que cambiando la posición de una imagen para mejorar la composición del escrito eliminé por error su nombre. Habría escrito lo siguiente, probablemente:

Edurne> Aunque su personalidad desbordante no está acompañada de suficientes dosis de discreción, me resulta imposible evitar que me atrape y me deje pegado a la pantalla muchas veces. Creo que es poco consciente de sus errores, lo cual permite disculparlos y también conocerla algo mejor.

¡Hecho!

