Las granhermanas no dan crédito ante las críticas que escuchan en las imágenes por parte de sus compañeros

La gran preocupación de Patricia al pensar cómo le puede afectar a su marido su amistad con Cristian: "Me estoy rayando mucho"

Patricia ha vivido una semana muy difícil en la casa de 'Gran Hermano 20', llegando a decir que se quiere ir. Así se le veía en unas imágenes en el confesionario que le han mostrado a su marido donde se preguntaba con un gran berrinche si realmente es "tan mala" al ver cómo sus compañeros están en su contra.

"Yo no soy así pero que me vuelvan a atacar así... Me duele", confesaba entre lágrimas. Se refería en especial Raúl, a quien define como un "estratega y jugador", a parte de "muy listo". También a Mamadou, con quien prefería "ser una señora" señalando "que le faltan años de experiencia y no saber no reírse de las personas".

Patricia es duramente criticada por sus compañeros

El motivo que le ha llevado a estar así es la sinceridad total con la que sus compañeros le decían en su cara lo que pensaban realmente sobre ella: "Prepotente", "rencorosa", "vengativa" o "soberbia" son algunos de los adjetivos con los que le definían Raúl y Mamadou, principalmente.

Sin embargo, lo que le ha hecho estallar durante la gala es las críticas que hicieron a posteriori, cuando ella no estaba presente. "Tiene más geta", comentaba Raúl para, posteriormente, criticar que se comiera una zanahoria pues si todos lo hiciesen, no habría para cocinar: "¿Tú eres tonta? Solo te piensas que tienes culo para cagar tú. Es que es insoportable, egocéntrica, prepotente... Lo tiene todo. No la aguanto, no me apetece verle la cara. Si se va esta semana mejor, pero si no voy a ir a por ella".

José Manuel también se sinceraba con Desirée, mostrándose en contra también del episodio de la zanahoria y asegurando que su conflicto con Almudena le hizo desconfiar de ella. Por otra parte, Aquilino siente que le está buscando porque ve que se ríe cuando da una explicación: "Está buscando que salte y me va a encontrar. Espero que hoy se vaya".

Los reproches de Patricia a sus compañeros

"Te has pasado bastante", le reprocha Patricia a Raúl nada más concluir el vídeo al considerar que no ha ido de cara como dice y añade: "Nunca me habías faltado tanto el respeto como lo has hecho ahora".

Además, se sorprende profundamente ante las declaraciones de Aquilino porque siempre se ha interesado por todo lo que le ha contado desde el primer momento en el que se conocieron: "En ningún momento me he reído de nada tuyo, jamás". No obstante, él se sincera sobre lo que verdaderamente piensa de ella: "Es mala persona, es antipática, que eres una ladrona compulsiva y yo al menos cuando cometo un error me disculpo y pido perdón". Al escucharle, Patricia pone límites: "No voy a aguantar faltas de respeto de nadie, que quede claro". Momento en el que se produce un tenso enfrentamiento contra su compañero.

La granhermana tiene la intuición de que sus compañeros están empezando a sentir una "obsesión" por ella al estar fijándose en todo lo que hace. Mamadou, por su parte, se justifica: "Permíteme que te vaya a contestar con la misma fuerza que tú me hablas a mí, punto".

Raúl, incrédulo, se pregunta qué es lo que ha le ha sorprendido exactamente del vídeo si se lo ha dicho todo. Sin embargo, lo que tiene en 'shock' a Patricia es que nadie se retracte por la dureza de los adjetivos con los que le califican: "No se arrepiente, no le da ni vergüenza".

Aún así, asegura que no le afectan sus críticas: "Estoy eliminando de mi vida la gente que no me aporta absolutamente nada, no voy a dejar que se apoderen de mis sentimientos. Este es mi sueño, no me lo va a amargar nadie".

Belén y José Manuel escuchan las críticas de sus compañeros

Edurne cargaba contra su compañera Belén: "Es insoportable cuando viene alguien, no te lo imaginas". Una crítica a la que se unía Patricia, comentando un episodio en la cocina que ha sucedido cuando se encontraba limpiando los platos. "Va de mojigata y de mojigata tiene...", apunta Edurne.

Mientras, a Patricia lo que le llama la atención es que "con esa edad se deje manipular". Y es que tienen la intuición de que es de una forma en directo y de otra cuando no.

También tienen para José Manuel, a quien califican de "flipado" o yoísta. Una opinión que compartía Desirée, pero a día de hoy considera que es "un bebé gigante".

Belén, a sus compañeros: "Se cree el ladrón que todos son de su condición"

Belén no da crédito a lo que acaba de escuchar: "Ay, chicos, chicos... Me tenéis que decir las cosas a la cara. Punto número uno, se cree el ladrón que todos son de su condición porque he lavado todo porque como pongo la mesa, como ayudo a todo el mundo en sus tares y como hago las mías. Si me lo dejé, ¿cuál es el problema?".

"Me hace gracia Belén que está aquí ofendida como si hubiéramos dicho algo súper grave sobre ella y tampoco hemos dicho nada, lo que pienso. Y lo del plato, yo se lo dije a ella, y que va de que todo le importa nada y que es súper feliz, que es lista y que ve las cosas, lo pienso", contesta tajante Edurne.