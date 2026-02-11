El Gato Encerrado Analizar ‘realities’ es para el gato tan satisfactorio como formar parte de ellos para sus concursantes. El placer de ver frente al de ser visto.

Compartir







11 FEB 2026 - 08:55h.

Se consumó el “golpe de estado” anunciado el lunes. Los ‘robots’ ayudantes de Belexa (Belén Rodríguez) abandonaron la prueba obedeciendo las indicaciones de Anita Williams. Estamos pasando por alto que Anita es la mano que mece la cuna, aunque permanece en muchas ocasiones en un discreto segundo plano. Tanto es así que Belén, tan perspicaz de costumbre, la salva de todo lo malo que observa en el grupo mayoritario. Las culpas recaen siempre en Raquel Salazar, Antonio Canales y los exconcursantes de La isla de las tentaciones, entre los cuales Belén excluye sistemáticamente a Anita.

Si fueran un poco más espabilados habrían abandonado la prueba a primera hora de la mañana y no un rato antes de finalizar hasta el día siguiente (hoy mismo). Es muy probable que mañana decidan retomarla, aunque igual es tarde. Llegaron a entrar al ‘confe’ para preguntar qué pasaba si no seguían con la prueba. En el grupo iba Manuel González, lo que me sugiere alguna pregunta. Por ejemplo, cómo es posible que tenga esa duda alguien que hace su segundo GH Dúo. En años consecutivos, además. Por lo visto no aprendió nada entonces, esa debe ser la razón de esta segunda oportunidad. En realidad, es como si estuviera repitiendo curso.

Ayer comenzó la mañana con las disculpas de Antonio Canales a Cristina Piaget, que terminaron en abrazo. Aunque no pudimos verlo más que de lejos luego lo contaron ambos y el bailarín explicaba algo tan evidente como que “una cosa es chinchar y otra desquiciar”. Vaya, parece que se ha dado cuenta o alguien le ha abierto los ojos a la realidad de lo que lleva pasando desde hace muchos días. Belén advertía a Cristina que no se fiara de Canales, aunque ella es indomable y nunca se sabe cómo reaccionará. Coincido con Belén en que el grupo mayoritario está ahora jugando a congraciarse con Cristina e intentar enfrentarla a Carlos Lozano, lo cual volvió a pasar anoche durante la fiesta.

¿También está Cristina a punto de coger la rotonda?

Tenemos el lío formado porque a los intentos ímprobos de que Cristina reniegue de quien ha sido (y será hasta mañana) su compañero de dúo le añadimos que la modelo parece haber entrado en la misma rotonda que evitó Carlos hace unos días. La veo rotondear vísperas de la expulsión pensando que Carlos le va a ganar la partida. Son rivales además de compañeros de dúo, más si se quedan ambos y viven el comienzo del juego en solitario. No parece ni medio normal el enfado de Cristina por una tortilla y que en medio de la fiesta hiciera el siguiente numerito: primero cogió varios huevos guardados por ella, Carlos y Belén para arrojarlos al exterior de la casa; y luego se fue a seguir la fiesta junto a sus enemigos, buscando su complicidad y aprobación contra Carlos. Como si no la hubieran estado intentando sacar de quicio hasta ayer, algo que reconoció esa misma mañana Canales.

Si esto no es un rotondazo no sé ya lo que se puede considerar como tal. De paso le sacó a Canales tres huevos suyos a modo de reposición de los arrojados. Las reacciones de Cristina no son nunca muy normales, pero lo de anoche me parece todavía más marciano. Por mucho que se lo haya explicado Belén no parece darse cuenta de que debe ir de la mano con Carlos porque lo contrario perjudicaría a ambos. Si el jueves saliera Cristina vería Carlos lo que es estar solo en esa casa. Con todo, el presentador tiene más experiencia en esto y sabría capear el temporal. Ahora bien, Cristina se iba a quedar más sola que la una en medio de un grupo organizado empeñado desde hace mucho en sacarla de quicio. Tengo claro que no dejarían de hacerlo entonces.

Debo reconocer que Belén está actuando bien y lo está haciendo de manera desinteresada. Es Gran Hermano en estado puro la conversación que tuvo con Cristina tras su numerito de los huevos arrojados al exterior (aviso a los vecinos de Tres Cantos si se encuentran tres huevos rotos por la calle alrededor de la casa de Gran Hermano). Cristina debería pensar que si sale Carlos, y dado que Belén entró en principio para estar tan solo una semana, se va a encontrar completamente desprotegida y sin nadie que le diga las cosas como son. Todo lo que habló Belén ayer va a misa y no se le puede poner ni un pero. Menos mal que ha vuelto esta semana, lo cual debería agradecer Cristina no solo a ella, también a la organización.

Ponen palos en las ruedas de su propia carreta

Demuestran poca inteligencia poniendo difícil la prueba porque así habrá más posibilidades de ir sumando fallos y de superarla o no depende el presupuesto para la compra de la próxima semana. Ellos mismos ponen palos en las ruedas de su propia carreta. Lo normal hubiera sido que le pidieran todos pocas cosas a los robots y, desde luego, evitar cualquier momento que comprometa su ejecución. Si Belén está haciendo algo inexcusable es de tener muy poca vista encargarle que haga otra cosa porque no lo va a tener fácil y podría ser un fallo más.

Se han tomado la prueba como parte de su hostigamiento al dúo de Cristina y Belén, a quienes se ha sumado Belén esta semana. Es cierto que esta eligió sus ayudantes entre aquellos a quienes menos aprecio tiene en la casa. El jueves fueron Manuel, Raquel y Canales, repitiendo este último desde el domingo junto a Juanpi y Sandra. Obsérvese que no ha elegido a sus amigos Cristina y Carlos, pero tampoco a Anita, aunque en este caso se explica por la lesión que la incapacita y exime de hacer pruebas o labores en la casa. Esto no ha evitado que la mano que mece la cuna haya tocado las narices como el que más y ayer liderase el motín por el cual terminaron abandonando la prueba.

No solo pretenden sacar de quicio a Cristina. En el día que parecen haber aflojado con ella, escuché a Raquel decirle a Belén que tiene “el papo gordo” por lo menos tres veces. No consiguió alterarla lo más mínimo, al menos de manera aparente. Delante de ella y sabiendo que estaba escuchando hablaba con Gloria y Manuel de que ha vuelto a la casa para humillarlos, entre otras cosas. Ante la posibilidad de que siga en la casa porque haya sido repescada hacía su pronóstico Raquel sobre que duraría poco porque “no creo que nadie empatice con una mujer como ella”.

Por la tarde Raquel Salazar seguía analizando la psicología de Belén Rodríguez y en esta ocasión su diagnóstico era que tiene “ataduras espirituales”. El término tiene un significado concreto viniendo de una persona religiosa que ha despertado a la fe de manera más o menos reciente. Raquel sugiere que Belén está influenciada por el pecado y arrastra vínculos espirituales negativos, por lo que estaría espiritualmente oprimida. Incluso en algunos contextos puede querer insinuar influencia demoníaca. Creo que cuando hablaba de la soberbia o el ego estaba maquillando un poco lo dicho. Dice que ella era soberbia hasta que se liberó. De la autora de “Cristina nos quiere endemoniar con las lentejas” llega ahora “Belén tiene ataduras espirituales”. Con esto se explica mejor que Cristina la llamara “sacerdotisa”, le faltó añadir que de AliExpress.

Moleskine del gato

Dice Antonio que Belén le llama Canales o Canals según con qué intención vaya. Ha observado que si le dice Canals es que va a pedirle algo. Sin embargo, mi impresión es bien distinta. Creo que le dice Canals cuando está de buenas y ha olvidado de manera temporal de quién se trata. Luego, cuando es consciente de cómo es el personaje y se acuerda de lo vivido ahí dentro le vuelve a llamar Canales.

En el vídeo de hoy reclamo que los concursantes se autogestionen y dejemos de pedir a la organización de Gran Hermano que actúen como sus papás y mamás porque no son unos niños.

[Todas las imágenes de este texto han sido capturadas por el autor]