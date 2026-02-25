El Gato Encerrado Analizar ‘realities’ es para el gato tan satisfactorio como formar parte de ellos para sus concursantes. El placer de ver frente al de ser visto.

Dice Manuel González que para él ya se ha acabado la televisión y no quiere saber nada más de realities. Cuando parecía que su expulsión y la permanencia en el concurso de Carlos Lozano sería la mejor noticia de la noche, resulta que la realidad te puede sorprender y traerte algo aún mejor. Lo mismo había pasado un rato antes cuando algunos descubrían que el padre del expulsado puede caer peor que él mismo. Aunque esto ya lo vimos días atrás, especialmente el pasado domingo. Debe dar gracias ese señor por no haber sido expulsado del plató también ayer. Al menos, el padre de los González se lo ha trabajado para despertar un gran rechazo entre la audiencia. Su hijo nos ha vendido que se retira, pero es la audiencia quien lo ha quitado de en medio.

Manuel se creció con la salida de Cristina Piaget y creo que llegó a pensar en la posibilidad de vencer el duelo con Carlos. Por eso él y sus amigos han hablado más que nunca estos días de “el monstruo televisivo” en tono irónico. Lo habían utilizado ya antes con esa intención, pero han insistido más al confiar en que podían quedarse ellos solos en la casa. Hasta Andrea Sabatini reconocía anoche que sin Carlos viviríamos una última semana aburrida como pocas veces. Lo que no entendí bien fue la recogida de cable de Raquel Salazar con el sector joven e isleño (por lo de La isla de las tentaciones). Igual se ha dado cuenta de que apoyarles resta más de lo que suma.

La realidad a veces te sorprende para bien y otras no tanto. Había soñado con el intercambio entre un concursante y un exconcursante, pero la sorpresa fue que los finalistas tendrán contracampaña por parte de antiguos compañeros ya expulsados. Lo peor no es eso, que está bastante bien pensado, si no que Cristina no participará. Entiendo perfectamente que no quiera volver al lugar del “crimen”. No lo pasó bien y ahora disfruta de los últimos días de concurso viendo los toros desde la barrera mucho más tranquila de lo que estaba hace una semana. La única parte de mi ensoñación sobre la recta final en la que ha entrado ya esta edición es que habrá expulsión exprés, imagino que votando en positivo. Será el fin para Juanpi Vega, muy seguramente. Si no hubiera salido Manuel también estaría en peligro su hermana, pero ahora creo que puede estar más tranquila.

Manuel y Gloria González, separados por fin

Al fin logramos separar a los dos hermanos, para lo cual ha hecho falta que Manuel saliera nominado. Ha sido estar en la palestra y salir de la casa. Ni siquiera quiso esperar a ver desde la sala de expulsiones cómo volvía Carlos y era recibido por el resto de compañeros. Hay quien sabe ganar, pero no perder. No sabría decir cuál de las dos cosas es más complicada, posiblemente lo primero. Pero mantener el tipo en el fracaso también dice mucho de la persona. No ha sido el caso de Manuel. Al menos este jueves nos libramos de su defensor en plato, aunque tras su despedida de anoche lo coherente sería ni siquiera estar presente. No caerá esa breva, añado.

Carlos sí supo ganar y mantuvo el tipo sin celebraciones ni estridencias. A esto me refería el lunes cuando hablaba de un duelo desigual entre ellos dos. En esa ocasión sí acerté quienes iban a protagonizar el duelo, también con la sensación de desigualdad en la contienda. Antes de la expulsión, que llegó casi en tiempo de descuento (ahora lo llaman prolongación), ya se pudo apreciar la diferencia de nivel en una versión patrocinada por Cupido de la curva del amor. Carlos emocionado, abriéndose en canal contando las aventuras que han marcado su vida. Manuel elevando a la categoría de amorío un puñado de relaciones que, según su propia confesión, no estuvieron acompañadas de amor. Solo salvó la de Lucía Sánchez, que poco antes había tenido un tenso enfrentamiento en plató con su padre.

No se vota para salvar

Volviendo a las sorpresas que a veces da realidad, tal vez tenga que entender Anita Williams el significado de ser salvado en una nominación. Es un error en el que incurren casi todos y se puede comprobar cuando dan las gracias por ser salvados. El jueves se lo vimos a Juanpi y así todo el rato. Si se pararan a pensar un poco interrumpiendo sus conversaciones sobre pedos, podrían darse cuenta de que al votarse para expulsar nadie los ha elegido para continuar en la casa. Como gustan de decir, sobre todo al nominar, son salvados por descarte. La audiencia puede que tuviera más necesidad de mandar a su casa a otro concursante, siendo la salvación una consecuencia de esto y no una expresión de apoyo popular. Nadie ha salvado esta semana a Anita, simplemente su porcentaje de votos para salir era más bajo que los porcentajes de Carlos y Manuel. Concretamente, Juanpi llevaba un 11,3 % y Anita un 15,2 %. Los dos primeros sumaban casi tres cuartas partes de los votos, con los siguientes porcentajes: 39,9 % y 33,6 %.

Anoche, ya con solo dos rivales en liza, los porcentajes venían a ser un 6 contra 4 (58,2 % y 41,8 % una de las veces que fueron actualizados). Ni con todo el fandom isleño, al que se sumarían los seguidores de Raquel Salazar y Antonio Canales (si es los tienen), pudieron con Carlos Lozano. En la casa ya dan a este ganador, aunque es pronto para hablar de ello porque los votos no se consiguen de cualquier manera. Esa sensación estaba motivada principalmente por el ambiente muy a favor de Carlos que había anoche en plató. Si unen a esto los porcentajes ciegos que les fueron mostrados no es extraño que se echasen a temblar. Pero, claro, Anita fue salvada el domingo, esa será su tabla de salvación.

La apariencia de superioridad que tiene Carlos no se tiene que traducir necesariamente en votos. Mucho menos si Cristina le apoya en las galas, reclamando una declaración de amor producto de su propia ensoñación, pero luego en redes comparte opiniones duramente críticas con el presentador. Además, a veces Carlos es su peor enemigo. A pesar de su experiencia, entra al trapo de manera torpe a las provocaciones de sus enemigos. Antes de ganarle el duelo a Manuel cayó en la trampa dándole más protagonismo del que merecía. Esto abona la teoría del comportamiento dual y aparentemente contradictorio, conviviendo en la casa mientras convierte las galas en un teatro estratégico. Como conté ayer, esto no es contradicción sino simple supervivencia competitiva.

Manuel ha sido siempre igual de previsible, y lo mismo podría decir de quienes han compartido con él la ratonera. Aunque también ha cambiado su comportamiento atendiendo a ciertas señales del exterior. Fue hablarle Belén Rodríguez de su intrascendencia como concursante y se puso de inmediato a intentar generar contenido. Sucede que no todos compartimos su idea de contenido. Pienso que es contenido basura deslizarse por una especie de pista de patinaje improvisada en el jardín de la casa, ayudados por jabón de fregar los cacharros. También pasar el rato con juegos de colegiales, como hicieron ayer, imagino que para presumir luego de la participación de Carlos. Si no hubiera querido compartir el juego con ellos le hubieran atacado igualmente. Tengo dicho que son el perro del hortelano, que ni comen la hierba ni la dejan comer.

“Pertenezco al planeta Anita”

A pesar de todo lo dicho, deberíamos hacer la reflexión sobre si no era Manuel el mayor activo de su grupo de cara al espectáculo. Al menos animaba el cotarro en las galas y, aunque con un evidente estilo pandillero, meneaba un poco el avispero. El planteamiento de su juego ha sido en todo momento muy básico al tiempo que efectivo en ocasiones. Desde luego mucho más que el juego del resto. Si pienso en quien aportó más desde luego gana Manuel a Juanpi, a Sandra, a su hermana Gloria y hasta a Anita, la gran tapada de la edición. “Pertenezco al planeta Anita”, decía esta concursante cuando Carlos hacía mención a su intento por presentarse como más neutral que Suiza. Anita es simulación permanente y un engaño perpetuo.

Que Anita haya intentado engañar a todos, también a la audiencia, es la razón por la que celebro la entrada en la casa de Belén Rodríguez por tercera vez en esta edición. Primero fue como concursante, luego Belexa y ahora participará en la contracampaña de Anita. Genial elección de Belén, que sorprenderá a todos, en particular a quien está en el centro de mira de su objetivo. Belén contra Anita puede ser lo más interesante que suceda de aquí hasta la final. Una fantasía que eleva mucho el interés de la esperada sorpresa. No contemplé esta posibilidad cuando Jorge Javier enseñaba el contenido del sobre que había permanecido a sus espaldas durante la primera parte de la gala. De nuevo aquí la realidad mejoró mucho lo previsto.

Moleskine del gato

Mañana habrá expulsión exprés y las últimas nominaciones de la edición. Imagino que el domingo tendremos expulsión, con lo que hasta entonces no se podrán proclamar finalistas, salvo aquel que no salga a la palestra si no es que quedan todos nominados. Si en el duelo entre Manuel y Carlos tenía este último clara ventaja no te digo nada lo que ocurrirá con los demás. Dudo que los votos terminen haciendo justicia a la situación y vayan a reflejar una diferencia tan enorme.

