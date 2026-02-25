La famosa actriz que se declaró a Carlos Lozano en una fiesta y que ha dejado en shock a Jorge Javier Vázquez en 'GH DÚO': "Son palabras mayores"
El presentador y concursante de 'GH DÚO' ha desvelado el nombre de la actriz que le dijo que "le gustaba": "Luego nos fuimos a una fiesta..."
Carlos Lozano se ha abierto y mucho durante su curva de la vida. Una curva en donde se ha llenado de lágrimas y en la que ha desvelado cosas que antes no sabíamos. Pero, sin duda, hay una de ellas que va a generar todo tipo de reacciones durante los próximos días.
En un momento dado, Jorge Javier Vázquez le ha pedido a Carlos Lozano pasar a tratar "temas más frívolos": "Cuéntanos algo que nunca nos hayas contado. Esa historia de amor con esa mujer que tuviste que nunca hayas confesado".
El concursante ha asegurado que ha sido de "muy pocas novias", pero muy buenas todas. Tras estas palabras, Jorge Javier ha vuelto a insistir, esta vez lanzándole otra pregunta y no sin antes recordar a todos los espectadores el increíble curriculum que ostenta Carlos Lozano a sus espaldas: "Has sido modelo internacional, has trabajado con Pedro Almodóvar en 'Todo sobre mi madre'... ¿cuál fue aquella mujer que se declaró admiradora tuya y que a ti te sorprendió?".
Carlos Lozano revela la actriz que se le declaró en una fiesta
"Sí lo puedo decir porque me lo dijo, pero no te voy a contar nada porque no hubo nada", ha dicho un Carlos Lozano un tanto reinqueante en un principio a desvelar su nombre, pero que no tardaría en decirlo.
"Catherine Deneuve", ha dicho Carlos Lozano. ¡Así es! La actriz y productora francesa mundialmente conocida y considerada un auténtico icono del cine con más de seis décadas de carrera, siendo una de la actrices más importantes de la historia del cine europeo de la segunda mitad del siglo XX... ¡se le declaró al concursante una noche!
"Me dijo que le gustaba y bien... y nos fuimos con Jean-Paul Gaultier y fuimos a una fiesta", ha añadido Carlos Lozano. "Eso son palabras mayorcísimas en mayúsculas", ha dicho Jorge Javier Vázquez, totalmente impresionado e impactado. Además, como bien ha dicho el presentador, la actriz tiene fama de "distante y de fría": "Para que veas. No es tan fría ni distante. Algo vería en mí como modelo o algo. Estuvimos charlando en una fiesta y tal", ha apuntado Carlos Lozano.
"En la moda he conocido a mujeres muy internacionales, muy brillantes y muy guapas. Pero no te voy a dar nombres de ninguna. Un orgullo conocer a gente tan maravillosa que he conocido en mi vida", ha concluido Carlos Lozano.