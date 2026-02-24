GH DÚO 24 FEB 2026 - 23:53h.

Cristina desvela qué espera de Carlos Lozano cuando termine el concurso

Carlos Lozano y Cristina Piaget hablan de sentimientos en su esperado reencuentro: "Me estaba volviendo loco"

Cristina Piaget ha reaccionado en el plató de 'GH DÚO' a las inesperadas palabras de Carlos Lozano, quien ha dejado la puerta abierta a algo más que una simple amistad tras la visita de la expulsada a la casa. “Cristina, que sepas que Carlos ha hablado de ti”, le anunciaba Jorge Javier en directo. Entre risas y expectación, la sorpresa fue mayúscula cuando le revelaron que se trataba de toda una declaración de intenciones.

Desde la casa, Carlos Lozano se mostró más claro que nunca: “Ayer estabas súper hermosa, y no es por nada, pero hacemos buena pareja. Nos vamos a ir a comer, quedamos para ir a bailar y después… lo que surja. Te voy a encerrar en la habitación y ya verás. Nos damos un beso o dos… Que te quiero mucho, tía. Te quiero”, decía el concursante lanzándole un mensaje de lo más romántico mientras hablaba con las cámaras en el jardín.

Cristina: "Dependería un poco de él"

Las imágenes han provocado que el público de plató estallara en aplausos, mientras Cristina Piaget no podía evitar sonreír ante el revuelo. El presentador le preguntó directamente si Carlos Lozano podría ocupar un lugar en su vida. La respuesta de la modelo fue tan sincera como reveladora: “Dependería un poco de él”.

Cuando le insistieron sobre si está preparada para iniciar una relación, no dudó: “Yo estoy preparada para recibir una buena invitación hacia algo que se consolide”, respondía ella, dejando claro que no cierra la puerta al amor.

Además, Cristina Piaget dejó claro que no cuestiona la personalidad del concursante, aunque sí cree que necesitarían “otro contexto, otro espacio en el que pueda fluir algo más” para seguir conociéndose en profundidad fuera de la casa de 'GH DÚO'. Según Belén Rodríguez, Cristina quiere que Carlos la conquiste, que la invite a comer, que la llame por teléfono y que le mande flores.