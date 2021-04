'Rocío: contar la verdad para seguir viva' hace un parón en su emisión para recibir en plató a la protagonista

Días antes, su hija Rocío Flores hizo un desesperado llamamiento: "Mamá, coge el teléfono"

28 colaboradores harán preguntas a la hija de Rocío Jurado

Rocío Carrasco decidió romper el silencio que ha guardado durante 25 años a través de la serie documental: 'Rocío: contar la verdad para seguir viva'. Tras la emisión de sus siete primeros capítulos, en los que relata entre otras cosas el infierno que vivió junto a Antonio David Flores o la trágica muerte de su madre, la hija de Rocío Jurado acudirá a plató para poner fin a todas las dudas que todavía ensombrecen su testimonio.

"Creo que es el momento de hacer un parón en la emisión para aclarar algunas cosas, me gustaría estar el miércoles que viene con vosotros en directo", anunciaba el pasado miércoles. "Sé que durante las emisiones de estas semanas de la serie documental, ha sido mucha la información que todos habéis tenido que digerir, ver y asimilar".

Este programa especial, que comenzará a las 21:30 en Mitele PLUS y a las 22:00 en Telecinco, estará dirigido por Jorge Javier Vázquez y Carlota Corredera. Los presentadores se ponen al juntos al frente de esta esperada entrevista, que contará con la intervención de 28 colaboradores, entre los que destacan algunos nombres como Marc Girò, María Patiño, Antonio Rossi, Ana Bernal-Triviño, Paloma García Pelayo y Samanta Villar.

La gran pregunta

Sin duda, una de las grandes cuestiones a las que Rocío Carrasco tendrá que responder, es el motivo por el que no ha cogido el teléfono a su hija Rocío Flores, quien hizo una llamada desesperada a su madre desde el plató de 'El programa de Ana Rosa'.

"No voy a entrar ni debatir sobre el documental, pero siento la necesidad de explicar cómo me siento, me estoy creando una coraza y no soy así. Me siento mal, me siento destrozada, creo que esto es muy injusto, hay otra persona que está sufriendo que se llama David Flores, mi hermano. En mi casa jamás en la vida se ha generado odio hacia mi madre, es la realidad... no puedo más, se habla de que estoy manipulada, tengo 25 años, soy una persona que tengo mi propio criterio", comenzaba diciendo la exconcursante de 'Supervivientes' con la voz rota.

Al borde del llanto, la colaboradora aseguraba que había tratado sin éxito ponerse en contacto con su madre: "El 3 de diciembre, al salir de 'Supervivientes' la vuelvo a llamar, ayer llamé a mi madre dos veces y no me lo cogió. Mamá, a tus hijos no te los ha arrancado nadie, estamos aquí, levanta el teléfono, llámanos, siéntate con nosotros, habla con nosotros en casa, vamos a aclarar las cosas, no quiero más dolor, ya no puedo más", confesaba desesperada.

Rocío Flores: "No tengo miedo a nada"

En 'Supervivientes: Tierra de nadie', la nieta de Rocío Jurado volvió a hablar y aseguró que no tenía "miedo a nada".

"Los mismos sentimientos que yo expresé el viernes públicamente, ya que no he podido hacerlo de forma privada, se los expresé a mi padre de forma privada cuando lo he creído necesario o cuando algo no me ha parecido bien. He tenido total libertad para sentarme con él y expresarlo sin más", dejó claro.

Giro inesperado de escaleta

Estas declaraciones de Rocío Flores, quien hasta ahora había preferido no pronunciarse sobre el documental de su madre, han provocado un giro inesperado de escaleta, y han centrado la inminente entrevista de Carrasco en su relación madre - hija. ¿Qué tendrá que decir al respecto?

En 'Sálvame', Kiko Hernández aseguró que entre los colaboradores que acudirán al encuentro, hay personas muy críticas con Carrasco, y que para nada será una entrevista "amable".

Blás cantó, encargado de la banda sonora