Terelu Campos lanza un rotundo mensaje a Pipi Estrada: "A mí tú no me tocas desde hace mucho tiempo"

Terelu Campos está molesta por 'el buen rollo' entre Carmen Borrego y Pipi Estrada

"Quiere hacerme daño", asegura Terelu

A la presentadora también le molesta mucho que digan que su hermana está más libre cuando ella no está en plató

Terelu Campos y Carmen Borrego han esperado un esperado cara a cara. A Terelu no le hace ninguna gracia el 'buen rollo' que hay últimamente entre su hermana y Pipi Estrada. El tertuliano cogió a la colaboradora por los aires y ella lejos de enfadarse, no podía parar de reírse. "No me ha provocado un cabreo soberano. Me cabrea más su intencionalidad, y me cabrea más que sí tienes una oportunidad de decirle fuera de cámara: ‘mira, los jueguecitos se los haces a tu familia, con otros, conmigo ni se te ocurra’. Lo que él quiere es eso Carmen, hacerme daño", le asegura a Borrego.

"Me fastidia más que consiga su objetivo porque mi hermana no tenga esa maldad en ese momento, porque tengo muy claro que ella no tenía intención de hacerme daño", cuenta. La tertuliana ha aprovechado el momento para mandar un claro mensaje a su ex: "A mí tu no me tocas hace mucho tiempo, y a través de mi familia menos, me parto y me mondo", ha dicho muy seria mirando a cámara.